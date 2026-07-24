Bomberos de Nogales agradecen apoyo a damnificados y llaman a mantener las donaciones

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Las aportaciones recibidas en las estaciones de bomberos continúan siendo canalizadas al FOPIN, donde Bienestar Social coordina la entrega de ayuda a las familias afectadas por las recientes lluvias

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/07/2026 04:45 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 04:51 PM.