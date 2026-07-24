Bomberos de Nogales agradecen apoyo a damnificados y llaman a mantener las donaciones

El departamento del Cuerpo de Bomberos de Nogales, agradece a la comunidad en general las aportaciones que siguen recibiendo para las familias damnificadas en las pasadas lluvias, donaciones que están siendo entregadas en las diferentes estaciones de Nogales, Sonora.
El departamento agradeció profundamente a toda la comunidad de Nogales por la gran solidaridad que ha demostrado, una vez más, la comunidad fronteriza demuestra que, cuando más se necesita, nadie se queda solo.
Los directivos y encargados de la administración de los insumos informaron que todas las donaciones recaudadas se están canalizando al FOPIN, donde, a través de Bienestar Social, se realiza la entrega de los apoyos de acuerdo con las necesidades de la ciudadanía afectada.
E invitaron a la sociedad a continuar haciendo la diferencia unidos apoyando a quienes hoy más lo necesitan.