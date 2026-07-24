Buscan a joven de 23 años desaparecida desde hace más de dos semanas en Nogales

Se busca a residente de la colonia San Miguel en Nogales, Sonora, quien tiene más de dos semanas reportada como desaparecida.
Familiares solicitan el apoyo de la comunidad para ayudar en la localización de Abril Milagros Flores Alcántar, de 23 años de edad, quien se encuentra desaparecida y/o extraviada desde el pasado martes 7 de julio.
De acuerdo con la información proporcionada por su familia, la última vez que fue vista fue cuando salió de su domicilio, ubicado en la colonia San Miguel, supuestamente para realizar unas compras, pero ya no regresó.
Como señas particulares, abril es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.65 metros, tiene cabello castaño, ojos pequeños y tez morena clara.
Cualquier información que pueda ayudar a localizarla será de gran importancia para su familia. Se agradece compartir esta publicación para ampliar su difusión y contribuir a que regrese sana y salva.