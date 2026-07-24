Buscan a joven de 23 años desaparecida desde hace más de dos semanas en Nogales

...

Familiares de Abril Milagros Flores Alcántar solicitan el apoyo de la comunidad para localizar a la joven, quien salió de su domicilio en la colonia San Miguel el pasado 7 de julio y desde entonces se desconoce su paradero

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/07/2026 04:29 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 04:35 PM.