Capturan en Nogales a presunto distribuidor con más de mil pastillas de fentanilo

Un presunto distribuidor de fentanilo fue detenido por elementos del grupo GOT de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, en un operativo coordinado con autoridades de distintas corporaciones de los diferentes niveles de gobierno en recorridos por calles de la colonia Buenos Aires.
Se informó que fue el pasado 22 de julio minutos después de las 18:00 horas que operativo conjunto al realizar recorridos por la calle Ruiz Cortines a la altura de la calle Buenos Aires observaron a un hombre que vestía camisa a cuadros y en la cintura cargaba una bolsa táctica color negro.
Esta persona al darse cuenta de la presencia de las autoridades inició con su fuga corriendo hacia la calle Elías por lo que se inició la persecución por los agentes municipales quienes pudieron darle alcance a quien dijo llamarse Luis A. “N” de 35 años de edad.
Los datos oficiales destacan que al ser revisado le encontraron entre sus pertenencias una bolsa color negro en la cintura tipo “cangurera” misma que en el interior contenía una bolsa de plástico transparente apreciándose varias pastillas color azul con la leyenda M30, reconocidas como fentanilo.
Se dio a conocer que al ser contabilizadas arrojó un total de mil 17 pastillas, las cuales fueron aseguradas, informando del caso a la Fiscalía General de la República en esta frontera donde se ordenó que el presunto y la materia del delito fueran puestas a su disposición.