Capturan en Nogales a presunto distribuidor con más de mil pastillas de fentanilo

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Elementos del Grupo GOT de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 35 años durante un operativo en la colonia Buenos Aires, donde le aseguraron mil 17 pastillas con características del fentanilo

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 24/07/2026 04:38 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 04:40 PM.