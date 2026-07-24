Condado de Santa Cruz lleva ayuda humanitaria a familias afectadas por lluvias en Nogales

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Autoridades y ciudadanos del sur de Arizona reunieron y trasladaron donativos para los damnificados, en una acción de cooperación binacional que fortaleció los lazos entre ambos Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/07/2026 05:24 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 05:27 PM.