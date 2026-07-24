Condado de Santa Cruz lleva ayuda humanitaria a familias afectadas por lluvias en Nogales

La hermandad fronteriza y el llamado a la urgencia superaron cualquier barrera burocrática para entregar ayuda directa a los hogares damnificados por las recientes lluvias, por lo que en un hecho sin precedentes para las autoridades estadounidenses de la región la movilización de insumos cruzó la línea fronteriza, impulsados por la premisa del apoyo a ambos Nogales ya que además de que se comparte la geografía, se demostró que los lazos familiares y culturales obligan a actuar de manera conjunta ante la tragedia.
Luis Carlos Davis, supervisor del distrito 1 del condado Santa Cruz, compartió esta iniciativa histórica que logro reunir en apenas una semana lo que originalmente estaba proyectada para dos, por lo que en dos unidades de gran capacidad se equiparon con agua, artículos para niños, adultos, productos de limpieza, útiles escolares y otras ayudas, marcando un precedente en donde el gobierno del condado asume un rol activo en el auxilio internacional, respaldado por donaciones de ciudadanos, organizaciones, negocios locales y residentes de todo el sur de Arizona.
Antes de nada, cuando empezamos a ver que pasó lo de la lluvia y todo esto, la situación que estaba muy dura, pues le dije al manejador del condado que tenemos que hacer algo. Como condado nunca habían hecho algo así de este nivel, me contó, pero me apoyaron. Como nos comunicamos con la comunidad, sacamos un comunicado y se suponía que íbamos a ir hasta el otro viernes, pero gracias a la comunidad, a la gente, a negocios, a organizaciones, los ayudaron tanto que llenamos dos carros, grandes como puedes ver, y venimos a entregar ayuda, porque al final del día somos vecinos y somos familia. No se nos puede olvidar eso, mencionó Davis.
Además del apoyo material, la intervención de las autoridades de Santa Cruz incluyó asistencia técnica directa en las zonas de desastre, por medio del administrador del condado, aprovechando su formación como ingeniero, quien acompaño los recorridos para evaluar los sitios donde se registraron incidentes, sumando un valioso criterio profesional a las labores de recuperación que se realizan de la mano con los cuerpos de emergencias locales.
Pues yo ya empecé a colaborar mucho con México y ayudar. Somos una ciudad fronteriza y esa es mi intención. Lastimosamente que pasó esto, desafortunadamente que pasó esto. No se los puedo olvidar que somos una comunidad que nos une la cultura, la historia, las familias, la amistad y todo eso, comentó.