Lanza Sonora “Borrón y Cuenta Nueva Vehicular” con descuentos de hasta el 100%

Con la estrategia orientada a apoyar la economía ciudadana y facilitar la regularización automotriz en la entidad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda y la Dirección General de Ingresos, implementa el programa de estímulo fiscal “Borrón y Cuenta Nueva Vehicular”.
De acuerdo con la información oficial, el programa ofrece facilidades inmediatas para que los contribuyentes puedan ponerse al día, donde el principal incentivo es un 100% de descuento en los recargos vehiculares generados entre 2022 y 2026 al liquidar el adeudo correspondiente. Adicionalmente, el esquema contempla la eliminación total de adeudos del año 2021 y anteriores para aquellos contribuyentes que presenten más de cinco años de rezago, conforme a las reglas de operación vigentes.
Las autoridades estatales estipulan que la ciudadanía tiene hasta el próximo 30 de septiembre de 2026 para aprovechar esta condonación de recargos, al destacar que, para poder acceder a los beneficios fiscales, es un requisito indispensable que el propietario de la unidad cuente con una licencia de conducir vigente expedida en el estado de Sonora.
El proceso de pago se ha digitalizado para agilizar el servicio, además de poder realizar la revalidación en las distintas agencias o subagencias fiscales y a través del portal web oficial hacienda.sonora.gob.mx, los usuarios tienen a su disposición un sistema de consulta exprés con la mecánica sencilla de escanear el código QR oficial, ingresar el número de placas de la unidad y el sistema desplegará al instante el monto exacto de regularización con los descuentos ya aplicados.
Con esta campaña, se reitera la invitación a los automovilistas a regularizarse y proteger su patrimonio vehicular antes del cierre del programa y con ello la invitación de acercarse a las agencias fiscales del Estado, incluidas las dos sedes en Nogales.