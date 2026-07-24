Lanza Sonora “Borrón y Cuenta Nueva Vehicular” con descuentos de hasta el 100%

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El Gobierno del Estado condonará el 100% de los recargos vehiculares generados entre 2022 y 2026, además de eliminar adeudos anteriores para contribuyentes con más de cinco años de rezago que cumplan con los requisitos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/07/2026 03:38 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 03:42 PM.