Pareja termina hospitalizada por sobredosis de fentanilo tras consumir supuesta cocaína

Una mujer de 26 años y su pareja de 32, fueron internados de emergencia en el Hospital IMSS Bienestar luego de consumir fentanilo e inhalar un polvo blanco que le ofrecieron en una reunión en la colonia Jardines del Bosque en Nogales, Sonora.
El reporte de la policía municipal detalla que fue a las 04:51 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la avenida de los Maestros en la colonia señalada donde reportaban a una persona con posible sobredosis.
En el domicilio observaron en las escaleras a una mujer inconsciente, entrevistándose con quien dijo ser la pareja sentimental de Jessica M. de 26 años, haciendo mención que momentos antes se encontraban en su domicilio, cuando arribó una persona conocida el cual les ofreció de un polvo blanco que tenía en un envoltorio plástico.
Dijo que les convidó mencionando que se trataba de cocaína, por lo que él consumió primero, pero al ser el turno de su pareja ésta se desmayó, por lo que se comunicó al 911 para pedir ayuda.
Ante la situación los agentes trasladaron a la afectada al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorada con sobredosis por consumo de fentanilo. Cabe mencionar que durante la revisión de la médica de la mujer el reportante de nombre Santiago de 32 años, también comenzó a sentirse mal, por lo que también recibió atención, siendo declarados con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que ponen en riesgo la vida.