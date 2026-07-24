Pareja termina hospitalizada por sobredosis de fentanilo tras consumir supuesta cocaína

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Una mujer de 26 años y un hombre de 32 fueron internados de emergencia luego de inhalar una sustancia que les ofreció un conocido durante una reunión. Ambos fueron diagnosticados con intoxicación por fentanilo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/07/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 04:45 PM.