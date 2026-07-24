Pronostican lluvias intensas y calor de hasta 37°C para Nogales este fin de semana

Altas temperaturas y probabilidades de lluvia forman parte del pronóstico para la frontera de Nogales y el norte de Sonora, con 37 grados en las máximas y probabilidades de 60% de precipitaciones para el fin de semana, que continuarán hacia la próxima.
De acuerdo con el Servicio Nacional del Clima en su apartado de Tucson y el sur de Arizona, el fin de semana y la próxima muestran potenciales tormentas torrenciales, con la capacidad de ocasionar inundaciones rápidas en las zonas de ambos Nogales, Tucson y las poblaciones de cercanas a la frontera con México.
Además de que para los sectores del condado Pima, Pinal, Graham y Greenie, el pronóstico contiene una alerta por altas temperaturas, que llegarán por encima de los 45 Celsius, mientras que, para las zonas de Cochise y Santa Cruz, los promedios máximos caerán a los 42 o 43 grados.
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico extendido para las próximas 96 horas, contempla lluvias puntuales fuertes de entre 25 a 50 mm, para sábado y domingo, así como temperaturas por encima de los 45 grados durante estos días.
Para Nogales, este sábado el pronóstico indica un 60% de probabilidad de precipitación en punto de las 14:00 horas, con una caída de agua aproximada entre los 50 y 60 mm de lluvia, mientras para el domingo se mantiene un 35%, con un estimado de 20 milímetros de acumulación del vital líquido, todo esto acompañado por cielos nublados la mayor parte de estos días.
Cabe mencionar que la semana del 27 de julio al 2 de agosto, el pronóstico muestra una probabilidad alta de lluvias, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos de las autoridades a través de los medios oficiales y redes sociales de las dependencias.