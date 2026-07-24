Pronostican lluvias intensas y calor de hasta 37°C para Nogales este fin de semana

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El pronóstico prevé hasta 60% de probabilidad de lluvia en la frontera, con acumulados de hasta 60 milímetros y riesgo de inundaciones rápidas, además de temperaturas máximas de 37 grados centígrados

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 24/07/2026 05:29 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 05:32 PM.