Rescatan y transforman la vivienda de adulto mayor en condiciones extremas en Nogales

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Compassion Home México, junto con dependencias municipales y organizaciones civiles, rehabilitó la casa de Don Mario, un hombre de 71 años con discapacidad visual que vivía entre basura, sin agua, electricidad ni sanitario funcional

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 24/07/2026 03:32 PM.
En Nogales y editada el 24/07/2026 03:35 PM.