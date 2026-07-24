Rescatan y transforman la vivienda de adulto mayor en condiciones extremas en Nogales

La organización Compassion Home México en Nogales, Sonora, promovió el rescate integral de la vivienda de Don Mario, un adulto mayor de 71 años de edad con discapacidad visual, originario de Guadalajara, Jalisco, con residencia en el sector Lomas de Anza, el cual se encontraba en alta vulnerabilidad y contaminación.
Luego de seguimiento a reporte ciudadano, la asociación civil sin fines de lucro procedió a verificar la situación insalubre en la que habitaba, aseguró la directora Bigvai Flores Ballinas, al enfatizar la respuesta y respaldo de Imagen Urbana y Tesorería del Gobierno de la ciudad, así como el Club de Leones de Notales, la asociación Servir para Cambiar Vidas, el Club Rotario Nogales y voluntarios de la asociación.
De acuerdo con el testimonio de Bigvai Flores Ballinas, el señor habitaba solo y en condiciones de extrema vulnerabilidad, en vivienda ubicada en calle Loma Fedonia número 17-E, del sector Lomas de Anza, donde los problemas principales detectados corresponden a falta de servicios básicos de agua y energía eléctrica.
Explicó que la casa carecía de servicio de agua desde hace tres años y medio, y no contaba con conexión regular a la red eléctrica, de ahí las condiciones de insalubridad con infestación severa de cucarachas, además de acumulación de desechos fecales en el piso y diversas áreas ante la falta de un sanitario funcional; también mostraba daños por fuego en las paredes luego un incendio que el señor provocó de manera accidental al encender de forma insegura.
Flores Ballinas expuso que las acciones de remodelación incluyeron el retiro de gran cantidad de basura luego de limpieza profunda del inmueble, pintura de las paredes para eliminar los rastros de humo y suciedad, instalación de una taza de baño nueva que también fue donada.
La evidencia gráfica documenta el resultado exitoso de la intervención, con espacios completamente renovados, donde luce ahora una habitación limpia con una cama individual debidamente tendida, área equipada con un horno de microondas y un horno eléctrico, un baño higiénico con mobiliario para organizar artículos de aseo, así como una sala de estar con cortinas y un sillón en óptimas condiciones.
Tras concluir los trabajos, las organizaciones solidarias entregaron las llaves del domicilio a la familia para su resguardo de manera temporal y la condición de entrega al propietario del inmueble, con el objetivo de garantizar un hogar seguro y digno para el señor.