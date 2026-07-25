Avanza pavimentación de la calle Río Pánuco; abriría a mediados de agosto

Tras la rehabilitación del sistema hidráulico realizada por OOMAPAS en un tramo de la calle Río Pánuco, en la colonia Héroes, ayer se llevó a cabo la aplicación de concreto reforzado en la superficie de rodamiento. Se prevé que la vialidad quede habilitada para la circulación a mediados de agosto.
Durante una visita de supervisión a la obra, la cual es ejecutada con recursos del presupuesto municipal 2026, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, y la directora de Obras Públicas, Verenice Verdugo Castro, constataron la colocación del concreto en el tramo comprendido entre las calles Río Coatzacoalcos y Héroes, después de la construcción de banquetas y guarniciones.
Los funcionarios explicaron que los trabajos contemplan la demolición de 562.96 metros cuadrados de pavimento asfáltico y banquetas de concreto, así como la construcción de 245.32 metros lineales de guarnición y 318.41 metros cuadrados de banqueta.
Asimismo, se incluye la colocación de 943.59 metros cuadrados de concreto reforzado, material que brindará mayor durabilidad, seguridad y comodidad a las personas que transitan diariamente por esta vialidad.
Como parte de la obra, también se aplicará pintura para la división de carriles, se instalará señalamiento vial y se construirá un registro sanitario, acciones que contribuirán a mejorar la movilidad en el sector.
Durante el recorrido, Jorge Medina Esqueda anunció que, una vez habilitado este tramo de la calle Río Pánuco, iniciarán los trabajos de pavimentación de la calle Río Lerma.