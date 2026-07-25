Avanza pavimentación de la calle Río Pánuco; abriría a mediados de agosto

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Tras la rehabilitación del sistema hidráulico, inició la colocación de concreto reforzado en la colonia Héroes. La obra contempla banquetas, guarniciones, señalamiento vial y un registro sanitario

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/07/2026 10:44 AM.
En Nogales y editada el 25/07/2026 10:50 AM.