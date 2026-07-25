Bienestar Social avanza con censo de familias afectadas por lluvias en Nogales

La Dirección de Bienestar Social continúa con la verificación casa por casa de las familias afectadas por las lluvias del pasado 18 de julio, con el propósito de integrar los listados correspondientes a la segunda y tercera etapa de entrega de artículos y enseres domésticos.
La directora de Bienestar Social de Nogales, Sonora, Aracely García Ramírez, informó que se encuentran por concluir los recorridos en Lomas de Nogales, donde ya se cuenta con un listado de las familias que recibirán apoyo durante las siguientes etapas. Asimismo, se mantienen las revisiones en Lomas de Nogales Uno para identificar posibles afectaciones adicionales.
Seguimos trabajando en la última verificación de la segunda y tercera etapa, recorriendo vivienda por vivienda para confirmar las pérdidas y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente fueron afectados, señaló.
También fueron verificadas viviendas ubicadas en las inmediaciones de la avenida Tecnológico. Una de ellas presentó pérdida total de sus pertenencias; otra familia solicitó únicamente dos camas, mientras que una tercera reportó solamente daños en la puerta principal de su domicilio.
La funcionaria reconoció la honestidad de las familias que han informado con precisión sobre sus pérdidas y pidió a la ciudadanía realizar reportes responsables, únicamente cuando existan afectaciones directamente relacionadas con las lluvias.
Mi agradecimiento a las familias que han sido sinceras y que no han intentado aprovecharse de la ayuda gestionada por nuestro alcalde Juan Francisco Gim Nogales ante el gobernador Alfonso Durazo Montaño, expresó Aracely García Ramírez.
Aclaró que las necesidades de otra naturaleza pueden ser atendidas durante el resto del año directamente en las oficinas de Bienestar Social, ya que actualmente las brigadas se encuentran concentradas en la atención de la contingencia y en el apoyo a las familias damnificadas.