Bienestar Social avanza con censo de familias afectadas por lluvias en Nogales

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Personal de la dependencia continúa recorriendo viviendas para integrar los padrones de la segunda y tercera etapa de entrega de apoyos a damnificados por las inundaciones del pasado 18 de julio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/07/2026 10:22 AM.
En Nogales y editada el 25/07/2026 10:32 AM.