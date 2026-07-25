OOMAPAS realizará obra emergente para reforzar drenaje en arroyo Los Nogales

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El organismo instalará un nuevo tramo de tubería para interconectar colectores sanitarios y mejorar la conducción de aguas residuales en una de las zonas más vulnerables durante la temporada de lluvias

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/07/2026 10:37 AM.
En Nogales y editada el 25/07/2026 10:39 AM.