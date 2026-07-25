OOMAPAS realizará obra emergente para reforzar drenaje en arroyo Los Nogales

Como parte de las acciones prioritarias para atender las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales, Sonora llevará a cabo una obra emergente en el arroyo Los Nogales, con el propósito de mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje sanitario y reducir riesgos para la población.
El proyecto fue uno de los temas prioritarios abordados durante la sesión del jueves 23 de julio de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social, coordinada por el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, en la que se dio seguimiento a las acciones estratégicas para fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.
La obra contempla la interconexión del colector San Carlos con el colector Ruiz Cortines, mediante la instalación de 20.5 metros de tubería de PVC de 24 pulgadas de diámetro en el bulevar Ignacio de la Torre.
Con esta intervención se busca atender las afectaciones derivadas de las intensas precipitaciones registradas en días recientes, optimizar la conducción de las aguas residuales y reforzar la capacidad operativa de la red sanitaria en uno de los puntos que ha presentado mayor vulnerabilidad durante la temporada de lluvias.
Leonardo Sandoval Mendoza destacó que estas acciones responden al compromiso del organismo de atender oportunamente las necesidades de la ciudad, mediante obras que generen beneficios directos para la comunidad y contribuyan a prevenir futuras contingencias.