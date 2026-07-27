Atienden a 106 familias en Nogales tras lluvias; 53 viviendas con pérdidas totales

El Ayuntamiento de Nogales, continúa con la atención directa a los damnificados de diferentes zonas de la frontera, con el principal objetivo de regresar a la brevedad a la normalidad la vida del alrededor de 106 domicilios afectados por las lluvias del sábado 18 de julio, de los cuales 53 tuvieron pérdidas totales en sus patrimonios.
Hipólito Sedano Ruiz, secretario de la comuna ofreció durante la Mesa del Agua e Infraestructura Social, un comprensivo resumen de las acciones que la administración, con el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora y la Federación se han llevado a cabo, en diferentes sentidos desde el económico hasta el de salud.
Dentro de estas 106 viviendas puedo mencionarles que 53 de ellas, la mitad, recibieron una afectación total de sus bienes y estos bienes han sido reemplazados en una buena proporción en la primera etapa de entrega de bienes para proteger de nueva cuenta estas familias y que regresen a la normalidad de sus vidas. En el tema de salud, de manera inmediata el sector salud y con la presencia inclusive el día siguiente del secretario de salud, trabajando de manera coordinada con el presidente municipal, con el ingeniero Juan Francisco Gim y a su vez nuestra directora de salud, se abrió de manera inmediata una mesa de salud para atender los temas específicos de afectación, comentó el secretario.
Además de que ya se realizaron trabajos complementarios al sur de este punto, junto a un plan para recobrar el flujo en alrededor de 2 kilómetros de tubería que se instalará a lo largo del arroyo, lo que permitirá desazolvar de manera completa el cauce del arroyo.
Que son dos kilómetros de tubería las que se van a colocar en esa zona para mitigar en ese sentido. También es importante resaltar la obra de conexión que se hizo un poco más arriba, recordaremos que, por ahí por un salón de fiestas, salón Monaro, por ahí hay una salida de agua que constantemente alimenta ese flujo de agua hacia el arroyo de los Nogales. Esa obra también se llevó a cabo en la conexión del colector San Carlos, comentó.