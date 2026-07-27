Atienden a 106 familias en Nogales tras lluvias; 53 viviendas con pérdidas totales

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El Ayuntamiento de Nogales informó que continúa la entrega de apoyos, acciones de salud y obras de infraestructura para atender a las 106 familias afectadas por las inundaciones del 18 de julio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/07/2026 03:39 PM.
En Nogales y editada el 27/07/2026 03:44 PM.