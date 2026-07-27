Buscando Corazones realiza búsqueda en Imuris tras reportes de posibles fosas clandestinas

En respuesta a múltiples llamadas anónimas que alertan sobre la posible existencia de fosas clandestinas, el colectivo de búsqueda “Buscando Corazones de Nogales” llevó a cabo una jornada de rastreo en el municipio de Ímuris, con acciones concentradas de manera específica en las inmediaciones de la presa “El Comaquito”, área señalada reiteradamente en los reportes ciudadanos.
Como parte del despliegue en el terreno y resultados, durante esta primera intervención en la zona, las familias buscadoras pudieron reconocer el terreno y desplegar sus protocolos de rastreo a lo largo del perímetro y las laderas del cuerpo de agua.
A pesar de las intensas labores, la líder del colectivo, Ramona Ayala Ortiz, informó que esta jornada concluyó sin el hallazgo de cuerpos, sin embargo, precisó que la misión en Imuris está lejos de terminar. Ayala Ortiz destacó que, a raíz de esta iniciativa, han recibido más reportes anónimos que apuntan tanto a la zona de la presa como a otros sectores dentro del mismo municipio, por lo que el colectivo tiene la firme intención de continuar y regresar a realizar nuevas búsquedas.
Desde la perspectiva de apoyo interinstitucional para poder llevar a cabo estas labores con seguridad, el colectivo civil estuvo respaldado por un fuerte dispositivo de acompañamiento conformado por corporaciones de distintos niveles de gobierno, con participación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal con base en ese municipio y Periciales de Magdalena la Policía Estatal, Sedena Nogales, además de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas.
Respecto al respaldo del Gobierno Municipal de Imuris, el alcalde Jesús Leonardo García Acedo expuso el interés de poder colaborar en estas jornadas humanitarias desde el apoyo solidario, al precisar que cuenta con pocos elementos en la Policía Municipal y limitada jurisdicción legal de intervención, pero que sí tuvo conocimiento de participación de fuerzas estatales y federales.