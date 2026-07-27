Buscando Corazones realiza búsqueda en Imuris tras reportes de posibles fosas clandestinas

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El colectivo rastreó los alrededores de la presa El Comaquito en atención a denuncias anónimas. Aunque no se localizaron restos humanos, anunciaron que regresarán ante nuevos reportes recibidos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/07/2026 04:47 PM.
En Nogales y editada el 27/07/2026 04:51 PM.