Habrá nuevas etapas de registro para el Programa de Vivienda del Bienestar en Nogales

Tras una jornada exitosa de inscripción de alrededor de mil ciudadanos al programa del Plan Nacional de Vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en Nogales, los interesados tendrán una nueva oportunidad de formar parte de esta convocatoria en los próximos meses, confirmó el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz.
El funcionario mencionó que los interesados deben de comprender para este tema de nuevos hogares en la frontera, existen dos formas hacerse acreedores a uno de estos inmuebles y la primera es a través del camino tradicional para los trabajadores es decir por medio del INFONAVIT y aquellos que no cuenten con este tipo de crédito hipotecario, así como tengan un salario moderado, podrán acceder a este programa nacional.
Va a haber otras etapas posteriores, se le informó a la población en el evento que tuvimos en su momento ahí en la Cineteca, con la presencia del presidente municipal, su servidor, la persona que maneja propiamente el programa de bienestar federal de manera directa, y se les informó que van a ser varias etapas las que se van a estar llevando a cabo para ir cubriendo paulatinamente estos créditos y estas facilidades que va a haber en primera instancia, y como esta etapa que acaba de pasar esta semana, para las familias que no tienen un trabajo formal, principalmente para las madres solteras, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad, que ahora se invirtió la pirámide. Anteriormente era el que tenía mayor capacidad de crédito accedía a una vivienda. Ahora no es esa la condición principal para poder acceder, mencionó el secretario Sedano.
Aunque por el momento no hay fecha exacta para la reapertura de los módulos de recepción de solicitudes, se espera que en los próximos días se den a conocer los nuevos plazos de atención, mientras tanto el avance de las construcciones continua en zonas estratégicas de la ciudad, donde se proyecta que la edificación muestre un avance significativo hacia finales del 2026.
Estas viviendas, bueno, en una primera etapa se hablaba de las viviendas que se aprobaron, por acá cerca de Pueblitos, que muy probablemente por ahí por los meses de diciembre, va a haber un avance muy importante de ellas. Estimamos que entrando el próximo año vamos a tener ya la entrega de las primeras viviendas en ese sector, un sector que está planificado y pensado justamente en el mismo sentido, el hecho de que sean viviendas de más de 60 metros cuadrados para que las familias puedan vivir más cómodas y de manera también segura, comentó.