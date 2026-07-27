Habrá nuevas etapas de registro para el Programa de Vivienda del Bienestar en Nogales

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El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, informó que el registro para acceder a las viviendas continuará en los próximos meses y aclaró que los inmuebles no serán gratuitos, sino que se ofrecerán a bajo costo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/07/2026 03:17 PM.
En Nogales y editada el 27/07/2026 03:35 PM.