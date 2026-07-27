Localizan dos cuerpos calcinados en fraccionamiento abandonado de Nogales

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Los restos de dos personas, presuntamente hombres, fueron encontrados en viviendas deshabitadas del sector San Carlos. La Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer el caso

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/07/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 27/07/2026 05:02 PM.