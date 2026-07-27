Localizan dos cuerpos calcinados en fraccionamiento abandonado de Nogales

Los cuerpos de dos personas fueron localizados calcinados tirados en un fraccionamiento en abandono ubicado en el sector San Carlos de esta frontera.
De acuerdo con la información oficial este hallazgo se reportó a las autoridades alrededor de las 13:48 horas cuando una persona en condición de calle encontró uno de los cuerpos en el sector y dio aviso a un comerciante del lugar para que avisara a las autoridades en Nogales, Sonora.
A dicho conjunto habitacional acudieron elementos de la Policía Municipal quienes inspeccionaron las casas en abandono localizando en la tercera edificación el cuerpo calcinado de una persona posiblemente del sexo masculino.
El reporte detalla que al continuar con la revisión de los inmuebles los agentes encontraron en la séptima casa un segundo cuerpo en las mismas condiciones al parecer también del sexo masculino por lo que procedieron al aseguramiento y acordonamiento de los inmuebles.
Fueron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal quienes acudieron al lugar donde en coordinación con periciales del Servicio Médico Forense levantaron evidencias y ordenaron el levantamiento de los cuerpos que finalmente fueron llevados a una funeraria local donde continuaron con los trabajos de ley.