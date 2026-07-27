MegaRace 2026 reúne a más de 100 ciclistas en la quinta fecha del Serial Municipal

La emblemática Megapista, precursora del ciclismo de montaña en la ciudad, albergó la quinta etapa del Serial Municipal de Ciclismo de Montaña de Nogales. Esta edición, clasificada como MegaRace 2026, destacó por su alta competitividad y por un ambiente de convivencia deportiva con 101 participantes adultos, más una nutrida representación infantil, que conquistaron la letra “L” en el medallero.
Desde el respaldo institucional y trabajo en equipo, la Comisión Nogalense de Ciclismo avaló los resultados oficiales de la justa, al frente del organismo se encuentra el presidente Bladimir Gil, en compañía del secretario general Omar Velarde Anaya, quienes a su vez fungieron como representantes del equipo anfitrión de esta fecha, Bikes 631.
El éxito logístico del evento fue posible también gracias al soporte del Instituto Municipal del Deporte, a cargo de Marco Alonso Martínez Rodríguez, asimismo, la suma de esfuerzos se hizo evidente con la intervención de diversos clubes locales como Pumas, Rebeldes, Star Bikes, Zorros Nogales Endurance, Rhynos y Nogales Cycling aportaron recursos humanos y apoyo estratégico para la realización de la carrera.
Como parte de la evolución de la temporada, los números oficiales reflejan el crecimiento continuo y el interés por este deporte en la región, por lo que resaltan la asistencia de participantes adultos el día del evento frente al número de atletas inscritos, alistándose desde ya para la sexta y última etapa.
Autoridades y organizadores coincidieron en que el proyecto marcha por un excelente camino, al precisar que, la meta principal radica en incrementar la afluencia de ciclistas con cada nueva etapa. De igual forma, como parte del aprendizaje que dejó esta quinta fecha, los promotores determinaron una pauta clara para el futuro de evitar la programación de carreras durante periodos vacacionales.