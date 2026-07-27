MegaRace 2026 reúne a más de 100 ciclistas en la quinta fecha del Serial Municipal

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La tradicional Megapista fue sede de la quinta etapa del Serial Municipal de Ciclismo de Montaña de Nogales, con la participación de 101 competidores adultos y decenas de ciclistas infantiles

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/07/2026 03:44 PM.
En Nogales y editada el 27/07/2026 04:33 PM.