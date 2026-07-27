Retirarán antiguo colector del Arroyo Los Nogales para evitar nuevos desbordamientos

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OOMAPAS sustituirá la tubería que atraviesa el cauce por dos nuevas líneas sanitarias a los costados del arroyo, con el objetivo de prevenir inundaciones por aguas residuales y facilitar las labores de desazolve

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/07/2026 03:12 PM.
En Nogales y editada el 27/07/2026 03:17 PM.