Retirarán antiguo colector del Arroyo Los Nogales para evitar nuevos desbordamientos

Para poner fin a desbordamientos que recientemente afectaron a decenas de viviendas, el antiguo colector que corre por la mitad del Arroyo Los Nogales será removido y reemplazado por un nuevo sistema a los lados de este cuerpo de agua, por medio de una obra que busca resolver los taponamientos causados por la mezcla de drenaje pluvial y sanitario durante las tormentas.
El director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza declaró que, los trabajos consistirán en la instalación de dos líneas de tubería de PVC sanitario que correrán a los costados de oriente a poniente y viceversa, en una extensión de dos kilómetros desde la calle Heroico Colegio Militar, hasta Salvador Picos, lo que espera que los flujos de aguas se separen y mantener el centro del cauce libre de obstrucciones de infraestructura vulnerable.
Son dos líneas de atarjea que se van a hacer por el lado oriente y poniente con tubería de PVC sanitario, esto para ya no tener que utilizar el colector antiguo que va por el medio del arroyo y es el que se nos ha estado disolviendo. Es con el que hemos estado teniendo problemas, es prácticamente por el cual algunas casas ahí se comenzaron a inundar con aguas residuales sobre todo los patios, comentó Sandoval.
Además de prevenir el brote de aguas negras, liberar el centro del arroyo permitirá que la maquinaria pesada realice labores de desazolve de forma rápida y segura, sin riesgo de dañar la tubería principal, por lo que las autoridades estiman arrancar los trabajos a la brevedad debido a que esta obra se realizará de manera prioritaria por el riesgo de las lluvias.
Mira, ahorita estamos esperando el recurso para la tubería que va a llegar muy rápido, están trabajando el señor gobernador y lo que son el gobierno del estado, tenemos prioridad ahorita por Nogales, sobre todo en ese tramo por la que se presentó, yo pienso que no pasa de este mes cuando ya estemos trabajando en eso, nos va a tomar más tiempo, pero ya está trabajando en forma nosotros, manifestó.