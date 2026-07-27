Tres alumnas de la UTN estudiarán en Taiwán con programa de movilidad internacional

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Las estudiantes de Ingeniería Mecatrónica y Tecnologías de la Información fueron seleccionadas entre 30 jóvenes sonorenses para fortalecer su formación en sectores de alta tecnología durante una estancia de 10 meses en Taiwán

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/07/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 27/07/2026 04:45 PM.