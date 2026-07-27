Tres alumnas de la UTN estudiarán en Taiwán con programa de movilidad internacional

De nueva cuenta el talento universitario de esta frontera consolida su presencia a nivel internacional, de acuerdo con el reciente informe de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) de Sonora, tres destacadas alumnas de la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) han sido seleccionadas para integrarse al Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán, impulsado por el Gobierno de Sonora.
Elisa María Haro Verdugo y Paulina Cervantes Ornelas, estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información, junto a Xiara Gabriela Alcántar Dórame, de Ingeniería Mecatrónica, lograron su lugar tras superar un riguroso proceso de evaluación estatal. Su dedicación y excelencia académica les permitieron formar parte del selecto grupo de 30 jóvenes sonorenses que emprenderán este siguiente reto de formación internacional.
Como parte de la inmersión en la vanguardia tecnológica, durante un periodo de 10 meses, las universitarias tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos empíricos y teóricos en áreas estratégicas de alta demanda global, tales como Semiconductores, Electromovilidad, Automatización y Energías limpias.
Además de la capacitación técnica, el programa está diseñado para desarrollar competencias interculturales y profesionales clave, por lo que, previo a su viaje, las estudiantes recibirán una preparación especializada para asegurar una exitosa adaptación e inmersión en el ecosistema asiático.
Históricamente, alumnos de instituciones de educación superior de la ciudad, tanto del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Nogales como de la propia UTN, han aprovechado esta plataforma gubernamental. El precedente de éxito más reciente es el de la joven Ximena Yuneth García Durazo, quien logró poner en alto el nombre de la ciudad tras concluir satisfactoriamente su periodo de especialización en la isla asiática y sienta las bases e inspirar a esta nueva generación de estudiantes.
La comunidad universitaria de la UTN extendió una calurosa felicitación a Elisa, Paulina y Xiara, al reconocer que este logro no solo refleja la calidad educativa de la institución, sino el firme compromiso de impulsar a sus alumnos hacia escenarios globales; su próximo viaje es motivo de orgullo y la prueba tangible de que el talento y la dedicación de la juventud nogalense no tienen fronteras.