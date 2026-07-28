Canaco y SEDAC impulsarán espacios para promover a escritores nogalenses

Fomentar el hábito de la lectura y abrir nuevos espacios para el talento literario local en establecimientos comerciales, son los objetivos centrales de una nueva alianza que busca transformar el panorama cultural de la ciudad, por lo que, con este esfuerzo, los creadores de la región tendrán una vitrina directa en áreas de concurrencia para exponer sus obras literarias ante la comunidad en Nogales, Sonora.
Para llevar a cabo esta iniciativa la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Nogales y la Sociedad de Escritores y Diletantes A. C. (SEDAC), formalizaron durante un convenio de colaboración, documento que fue firmado por Julio Cesar León Gil y Adrián Muñoz, quienes destacaron la urgencia de unir al sector empresarial con el desarrollo artístico y académico, sumando también el apoyo de institutos universitarios.
Aquí la finalidad de esto es vincular el sector empresarial con la cultura, el fomento a la lectura y sobre todo incrementar lo que es el tema cultural en la sociedad, esa es la finalidad de este convenio entre ambos, mencionó León Gil.
La estrategia consistirá en instalas exhibidores con los trabajos literarios en diversos negocios y recintos educativos proyectando las obras a la sociedad, por lo que esperan que este impulso beneficie de manera directa a creadores locales que ya cuentan con títulos propios y que buscan mantener informada a la población de sus publicaciones.
Y la intención básicamente es llevar la cultura a restaurantes, universidades y todo donde se pueda, donde se pueda colocar un estante, decía Luis, un estante y colocar libros ahí con la intención de dar a conocer lo que se hace en Novales. Eso es básicamente lo que es el convenio, comentó Muñoz.