Canaco y SEDAC impulsarán espacios para promover a escritores nogalenses

...

Ambas organizaciones firmaron un convenio para fomentar la lectura y crear puntos de exhibición de obras literarias locales en comercios, restaurantes e instituciones educativas de Nogales

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/07/2026 03:16 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 03:19 PM.