Desconectan cámaras y roban joyas de oro en vivienda de la colonia California

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Los responsables ingresaron tras retirar una ventana del baño y se llevaron alhajas, un teléfono celular, una tarjeta Sentri y dinero en monedas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 04:40 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 04:43 PM.