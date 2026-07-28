Desconectan cámaras y roban joyas de oro en vivienda de la colonia California

Una mujer residente de la colonia California en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades que fue víctima de robo en su domicilio donde los ladrones desconectaron las cámaras de seguridad y ocasionaron daños para entrar.
El informe de la policía municipal detalla que fue a las 15:04 horas que elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle San Isidro del fraccionamiento California donde reportaba un robo en casa habitación.
En el lugar se entrevistaron con Maribel de 44 años, la cual les manifestó que a las 13:30 horas se desconectaron las cámaras del domicilio las cuales tiene conectadas a su celular, siendo que al regresar se percató que las luces se encontraban encendidas y ella las mantiene apagadas cuando sale.
La reportante dijo que observó que habían retirado la ventana del baño, por lo que al revisar sus pertenencias notó que le hacían falta dos cadenas con dije, cinco anillos, una esclava, todo de oro, así como una visa Sentri, y un bote con monedas de 0 pesos y un teléfono celular.
La mujer aseguró que desconoce quién o quiénes puedan ser los responsables, por lo que le fueron leídos sus derechos como víctima de delito, dando aviso al Centro de Atención Temprana para su investigación.