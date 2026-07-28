Detienen a dos hermanos tras agresiones y denuncias por presunta venta de droga en Buenos Aires

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Vecinos señalaron a los detenidos por presuntamente vender droga frente a viviendas del sector; además fueron acusados de amenazas, daños a vehículos y lesiones con arma blanca

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/07/2026 04:22 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 04:25 PM.