Detienen a dos hermanos tras agresiones y denuncias por presunta venta de droga en Buenos Aires

Un par de hermanos residentes de la colonia Buenos Aires fueron detenidos por las autoridades luego de ser señalados por varios vecinos del sector como quienes venden drogas frente a sus domicilios y tras reclamarles los agredieron y ocasionaron daños.
Se trata de quienes fueron identificados como Irving M “N” de 30 años y Axel “N”, de 26 años, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades ministeriales de esta frontera.
De acuerdo con el reporte policial en un primer llamado a las 08:59 horas los agentes se trasladaron al callejón República de la colonia Buenos Aires, donde reportaban daños en un domicilio.
En el lugar la de nombre Yolanda, les manifestó que momentos antes sus sobrinos se encontraban aparentemente vendiendo drogas frente a su casa, por lo que les gritó que no estuvieran haciendo eso frente a su domicilio, acción que los molestó a los señalados quienes comenzaron a lanzar piedras mientras la amenazaban de muerte,por lo que ella marcó a la policía.
Al llegar los agentes no lograron ubicar a los jóvenes, leyendo sus derechos como víctima de delito. Pero un par de horas más tarde, de nueva cuenta vecinos de dicha calle llamaron a la policía para reportar a una persona con arma de fuego, que protagonizaba una riña con agresiones físicas, con el uso de arma blanca y objetos pétreos.
Al llegar al sitio por segunda ocasión varias personas se acercaron manifestando ser víctimas de lesiones, daños y amenazas por parte de los dos hermanos quienes los agredieron y al saber que llamaron a la policía salieron huyendo a fuerza de carrera dejando el cuchillo tirado en el suelo, el cual fue aseguró y entregado a los oficiales.
Otro vecino les informó que dichas personas habían causado daños en su vehículo Chevrolet Malibu 2001 de color café al cual le arrojaron piedras, otro de los afectados dijo que ambos hermanos le lanzaron piedras logrando impactarla y finalmente otro afectado más reportó que el de nombre Axel lo había lesionado con un cuchillo en su tórax.
Según el parte policial estos últimos fueron trasladados ante el médico de guardia, quien los valoró de sus respectivas lesiones, mientras que se informó a dichas autoridad que a las instalaciones de la Cruz Roja había llegado dichos hermanos a solicitar atención.
En el lugar ambos fueron sometidos y trasladados al Centro de Atención Temprana con detenido, donde se ordenó que fueran puestos a disposición de un ministerio público para el deslinde de responsabilidades.