Detienen a sujeto por golpear a conductor tras accidente vial en Nogales

Una persona fue detenida por las autoridades luego de golpear al conductor de una camioneta que accidentalmente golpeó su automóvil en la colonia Valle del Márquez al estar estacionado en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 02:16 horas elementos de tránsito acudieron a la calle La Conquista de la colonia señalada, donde reportaban a una persona agresiva, por lo que al llegar al lugar observaron a un grupo de personas del sexo masculino discutiendo.
En el sitio una persona que presentaba lesiones en el rostro, dijo llamarse Brian quien les manifestó que minutos antes al conducir su vehículo Chevrolet Equinox modelo 2003 de color blanco, golpeó un vehículo debidamente estacionado.
Dijo que descendió con la finalidad de verificar los daños ocasionados, arribando una persona del sexo masculino, el cual le grito que lo iba a matar lanzándole golpes en el rostro en varias ocasiones, señalando al responsable quien se identificó como Kevin A. de 25 años.
El informe policial dicta que éste lanzaba amenazas a la persona frente a los oficiales, por lo que se procedió a su detención, trasladando a la víctima ante el médico de guardia quien lo dictaminó con lesiones que tardan más de 15 días en sanar lo que se hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición.