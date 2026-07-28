Detienen a sujeto por golpear a conductor tras accidente vial en Nogales

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El presunto responsable fue arrestado luego de golpear y amenazar al automovilista que accidentalmente impactó su vehículo en la colonia Valle del Márquez

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 10:23 AM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 10:46 AM.