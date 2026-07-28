Especialista recomienda asegurar viviendas y vehículos ante temporada de lluvias

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Tras las recientes afectaciones por inundaciones en Nogales, un experto en seguros explicó que existen coberturas contra fenómenos naturales que ayudan a proteger el patrimonio familiar

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 28/07/2026 03:04 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 03:13 PM.