Especialista recomienda asegurar viviendas y vehículos ante temporada de lluvias

Las severas precipitaciones registradas recientemente en la ciudad han dejado a su paso cuantiosos daños materiales, tras registrase intensas corrientes de arroyos que han arrastrado e inundado viviendas y comercios en diversos sectores de la frontera.
Luis Rey Grimaldo, experto en el tema de seguros, mencionó que es recomendable que la ciudadanía busque alternativas para aminorar este golpe financiero y pudieran conocer los mecanismos de respaldo disponibles para proteger sus bienes frente a inclemencias del clima.
Las compañías de seguros, de hecho, es el trabajo de ellos, que es asegurar riesgos que le pueden suceder a uno en su vehículo, en su casa o en su persona. Todas compañías tienen diferentes cláusulas o coberturas. Hay unas compañías que inclusive su anuncio, su publicidad es, cuando viene el tiempo de lluvia, antes de que venga el tiempo de lluvia, ellos ya están dando la publicidad, nosotros te protegemos, tu carro contra inundaciones, entonces sí se puede asegurar un vehículo o una casa contra fenómenos naturales. Es algo muy positivo, es algo que estás cuidando tu patrimonio, comentó Rey Grimaldo.
Sobre los vehículos mencionó la protección aplica siempre y cuando el conducto no haya agravado el riesgo, como arriesgarse deliberadamente ingresando a vialidades y arroyos crecidos, sin embargo, su pudiera cubrirse si el automóvil estaba debidamente estacionado y fue arrastrado por la corriente, cuando se cumpla con los términos contratados.
Así es, yo creo que es por lógica. Si tú ves que en Nogales empieza la lluvia, no te metas a las calles donde ya sabemos que se inunda. ¿Por qué? Porque estás agravando el riesgo de tu vehículo. Pero si tu vehículo estaba estacionado, fuera de tu domicilio, tú no estás en tu vehículo, ahí entra el seguro ya para cubrirte. Todas las compañías se manejan diferente. En algunas, sí dicen, nosotros te aseguramos el caso de inundación de tu vehículo. Otras, mejor no se meten con eso, mencionó.