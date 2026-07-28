Hallan a joven semidesnudo; denuncia privación ilegal de la libertad y robo en Nogales

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La víctima fue localizada pidiendo ayuda en el camino hacia Las Acacias y aseguró que una pareja la golpeó, la despojó de sus pertenencias y la abandonó en el lugar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 04:34 PM.