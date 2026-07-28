Hallan a joven semidesnudo; denuncia privación ilegal de la libertad y robo en Nogales

Una persona desnuda que pedía ayuda sobre el camino que conduce al fraccionamiento Las Acacias en Nogales, Sonora, fue auxiliada por las autoridades señalando que había sido víctima de una pareja quien lo privó de la libertad y lo despojó de todas sus pertenencias.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 09:18 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Acacia Vieja de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada.
El reporte detalla que al conducirse al sitio los agentes observaron a una persona que pedía ayuda y se encontraba únicamente con ropa interior, mismo que les refirió que el día anterior se encontraba en un convivio en la colonia las Acacias en compañía de un amigo.
Narró que de pronto una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino lo subieron a la fuerza a un vehículo de color dorado donde comenzaron a golpearlo despojándolo de su ropa y de todas sus pertenencias dejándolo tirado en el lugar donde al reaccionar comenzó a pedir ayuda.
Del lugar el hombre de nombre Luis de 23 años fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar situación que dicha autoridad hizo del conocimiento del Centro de Atención Temprana para su investigación.