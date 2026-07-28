Heptatlón 2026 fortalece valores y prevención entre la niñez nogalense

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El Campamento de Verano continúa con actividades de liderazgo, campismo, educación vial, prevención de la violencia y demostraciones de cuerpos de seguridad para más de un centenar de participantes

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/07/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 04:05 PM.