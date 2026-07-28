Heptatlón 2026 fortalece valores y prevención entre la niñez nogalense

La aventura y el aprendizaje continúan desarrollándose de manera exitosa en el Campamento de Verano Heptatlón 2026, donde, cada día, más niñas, niños y jóvenes se integran para vivir una experiencia que combina aprendizaje, disciplina y diversión.
Las actividades, llevadas a cabo en las instalaciones del parque del DIF en Nogales, Sonora, están diseñadas para fomentar el desarrollo integral de la juventud nogalense, convocadas desde la Subdirección de Prevención del Delito a cargo de Melissa Encinas y la tutoría del comandante Francisco Cota como coordinador.
En atención al interés del alcalde Juan Francisco Gim y el Comisario General Luis Arturo Corrales Ley, las actividades y formación integral destacan por ofrecer una agenda variada y educativa, con una marcada diversión y aprendizajes para la vida de sus participantes.
Como parte de las intervenciones el grupo Scouts “Ardillas” acudieron para enseñar técnicas de campismo y elaboración de nudos, con el propósito de esta instrucción para fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo entre jóvenes; además de acciones para fortalecer la cultura de la prevención en movilidad con el Departamento de Educación Vial.
En materia de prevención de violencia, la unidad UNAVIM impartió una plática orientada a la prevención de la violencia familiar, cuya actividad cerró de forma lúdica con divertidos juegos, donde participaron más de un centenar de asistentes.
En el rubro de acondicionamiento físico, el comandante en retiro Francisco Cota continuó a cargo del entrenamiento físico de los participantes, donde, además del ejercicio, su instrucción se enfocó fuertemente en la formación de valores.
Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la visita del Grupo de Operaciones Tácticas (G.O.T.) de la Policía Municipal de Nogales, donde el Comandante Irvin Samuel Mendoza detalló que se presentaron en el parque del DIF para impartir pequeñas pláticas sobre el trabajo que realizan diariamente en las calles.
Para ilustrar sus labores, la corporación llevó a cabo diversas demostraciones prácticas de atención prehospitalaria, con una demostración del trabajo que ejecuta el paramédico integrado en el grupo policial y una exhibición de la unidad K-9 con el apoyo de un perrito entrenado para acciones tácticas.
Los oficiales mostraron un poco de las herramientas y equipo que tienen a su alcance para llevar a cabo sus funciones operativas para atender situaciones de alto riesgo, entre ellas el ariete, el dron y otros implementos utilizados en sus operativos. Durante su intervención, Mendoza precisó que el Grupo de Operaciones Tácticas está conformado actualmente por tres unidades con 15 elementos capacitados para salvaguardar la seguridad del municipio.
El Campamento de Verano Heptatlón 2026 continúa desarrollándose con gran éxito, al brindar espacios de aprendizaje, convivencia y acercamiento entre la ciudadanía y las corporaciones de emergencia y seguridad. En los próximos días, las y los participantes recibirán la visita de instituciones como Cruz Roja y Bomberos, quienes también compartirán sus conocimientos y experiencias.