Hombre denuncia brutal agresión de su vecino en Cumbres del Mediterráneo

Un residente de la colonia Cumbres del Mediterráneo en Nogales, Sonora, denunció que fue víctima de su vecino quien lo golpeó hasta dejarlo inconsciente provocándole lesiones de gravedad.
El reporte de Seguridad Pública detalla que fue a las 08:50 horas que elementos preventivos acudieron a la calle de los Pirineos de la colonia señalada donde reportaban a una persona lesionada en plena calle.
En el lugar localizaron a la persona lesionada la cual presentaba sangrado y tenía dificultades para hablar, solicitando la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes al llegar trasladaron al de nombre José L. de 37 años al Hospital IMSS Bienestar.
El hombre les manifestó que al encontrarse caminando por la calle un vecino que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes le dijo ahora sí, acercándose hacía él, para posteriormente golpearlo en la cabeza, cayendo al suelo donde continúo golpeándolo hasta que perdió el conocimiento.
Dijo que al despertar se encontraba siendo auxiliado por su madre y vecinos, haciendo mención que no es la primera vez que sufre agresión de dicho vecino, pero no lo había denunciado por que es muy agresivo y consume drogas.
El afectado fue certificado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y sobre el caso se informó al Centro de Atención Temprana para su investigación.