Hombre denuncia brutal agresión de su vecino en Cumbres del Mediterráneo

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La víctima aseguró que fue golpeada hasta quedar inconsciente mientras caminaba por la calle. Fue hospitalizada con lesiones de consideración y el caso quedó bajo investigación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 04:29 PM.