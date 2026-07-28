Inicia el Campamento Bomberitos Exploradores 2026 con cerca de 300 participantes

Alrededor de 300 niños y niñas iniciaron este lunes el décimo quinto campamento de Bomberitos Exploradores 2026, en tres de las estaciones en esta ciudad de Nogales, Sonora.
Fue en punto de las nueve de la mañana que los menores ingresaron a las subestaciones Central, La Granja y San Miguel. En una pequeña ceremonia de inauguración, el secretario del Ayuntamiento Hipólito Sedano Ruiz hizo presencia en la Central de Bomberos donde, junto al comandante y jefe de Bomberos César Vélez, dieron inicio a esta ya tradicional actividad de verano.
El comandante de Bomberos explicó que los menores tendrán varios talleres con expositores del mismo cuerpo de Bomberos, así como de diferentes instancias del Ayuntamiento, como el grupo DARE y de Educación Vial.
Ahorita tenemos aquí, tenemos cien niños aproximadamente aquí en la estación del Centro, otras cien en la estación de La Granja y otras cien en la estación de San Miguel. Aproximadamente son los trescientos niños, a lo mejor un poquito menos. Pero hoy dio inicio, ahorita a las diez nos acompañó el secretario del Ayuntamiento para dar el banderazo de inicio de estos cursos, los cuales tendremos a los niños por tres días aquí en las estaciones: lunes, martes y miércoles de 9:00 a.m. a 1:00 de la tarde, informó.
Se les van a estar dando todos los temas de prevención de incendios en nuestros hogares, el cuidado de los productos de limpieza que usan los papás, etcétera, entre otros temas. Vienen diferentes instructores de otras dependencias a dar otros tipos de temas, todo relacionado a prevención, por ejemplo el DARE, explicó.
Se les van a estar dando todos los temas de prevención de incendios en nuestros hogares, el cuidado de los productos de limpieza que usan los papás, etcétera, entre otros temas. Vienen diferentes instructores de otras dependencias a dar otros tipos de temas, todo relacionado a prevención, por ejemplo el DARE, explicó.
En cuestión de bomberos, como lo hacemos en el evento del cáncer de mama, ese tipo de competencias les toca hacerlas a los niños también entre estaciones. Se adecua todo el escenario para que sea más pequeño y que ellos puedan pasar los obstáculos. Vamos a tener piñatas y pastel, dulces para festejar a la quinceañera de este campamento, los quince años, y cerramos dándoles su cena y poniéndoles películas para que ahora sí que se nos duerman temprano y el domingo ya cerramos con la entrega de los niños a las nueve de la mañana, ya cada quien se va para su casa, dijo.
Es muy difícil tener a cien niños juntos, muchos son muy inquietos y los tenemos pues nada más que estar ahí poniéndolos otra vez en el carril ahí para que estén poniendo atención. No dejan de ser niños, vienen a jugar también y están al cuidado de nuestros muchachos, de nuestros bomberos. Vienen acompañados por hijos, hijas y en sus casos por esposas de bomberos para el cuidado de estos 100 niños por cada estación y así las señoras o las mujeres se hacen cargo de las niñas y los hombres de los niños, pues para la salida a tomar agua, para la salida del baño y tener un buen control, argumentó.
Es muy difícil tener a cien niños juntos, muchos son muy inquietos y los tenemos pues nada más que estar ahí poniéndolos otra vez en el carril ahí para que estén poniendo atención. No dejan de ser niños, vienen a jugar también y están al cuidado de nuestros muchachos, de nuestros bomberos. Vienen acompañados por hijos, hijas y en sus casos por esposas de bomberos para el cuidado de estos 100 niños por cada estación y así las señoras o las mujeres se hacen cargo de las niñas y los hombres de los niños, pues para la salida a tomar agua, para la salida del baño y tener un buen control, argumentó.
En la edad de 6 a 11 años, como bien dices son unas esponjas, absorben todo lo que se les dice aquí y llegan a sus casas y llegan exigiéndole a los papás: ‘me dijeron los bomberos que tenemos que tener un extintor, un detector de humo’, ellos llegan exigiéndole a sus papás en muchas ocasiones todo lo que vieron aquí, ponerlo en práctica en sus casas para tener un área segura en sus hogares, finalizó.