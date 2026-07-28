Inicia el Campamento Bomberitos Exploradores 2026 con cerca de 300 participantes

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Niñas y niños de entre 6 y 11 años comenzaron las actividades en tres estaciones de Bomberos de Nogales, donde recibirán capacitación en prevención de incendios, primeros auxilios y cultura de la protección civil

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/07/2026 01:01 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 01:13 PM.