Retiran campamentos improvisados de personas en situación de calle en espacios públicos de Nogales

Personas en condiciones de calle que se han instalado o apoderado de lugares como puentes y pasillos e incluso de panteones públicos en diferentes sectores de la ciudad serán retirados por las autoridades como parte de las acciones del programa recuperación de espacios públicos en Nogales, Sonora.
El comandante de Seguridad Pública Gerardo Castro Cota explicó que en coordinación con personal de Imagen Urbana y Servicios públicos recorren la ciudad y recolectan estos desechos en los diferentes puntos ya identificados.
Estamos haciendo retiro de basura que se ha acumulado con el tiempo por personas indigentes en diferentes sectores de la ciudad.
Todo esto es trabajo en coordinación con el director de imagen urbana Ramón Zambrano, por instrucciones del alcalde, así como del Comisario.
Estas limpiezas se han realizado principalmente en el centro de la ciudad, como viene siendo la plaza donde está el Monumento a la Razón, de igual forma en el distribuidor vial del Hotel Caribe, y lo que viene siendo el distribuidor vial de las Lomas, informó.
Todo esto es trabajo en coordinación con el director de imagen urbana Ramón Zambrano, por instrucciones del alcalde, así como del Comisario.
Estas limpiezas se han realizado principalmente en el centro de la ciudad, como viene siendo la plaza donde está el Monumento a la Razón, de igual forma en el distribuidor vial del Hotel Caribe, y lo que viene siendo el distribuidor vial de las Lomas, informó.
Dichas autoridades han señalado que estas acciones, responde al programa de recuperación de espacios que se llevan a cabo de diferentes formas en todos los sectores de esta frontera.