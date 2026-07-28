Retiran campamentos improvisados de personas en situación de calle en espacios públicos de Nogales

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Autoridades municipales realizan operativos de limpieza en puentes, pasillos, plazas y panteones como parte del programa de recuperación de espacios públicos

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 28/07/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 04:38 PM.