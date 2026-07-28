UTN invita a conocer la experiencia de Ximena García tras su movilidad en Taiwán

La Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) invita a la comunidad a conocer la experiencia de la alumna Ximena Yuneth García Durazo, quien compartirá los detalles de su exitosa movilidad académica en Taiwán en conferencia el próximo 4 de agosto, evento que coincide con el anuncio de tres nuevas estudiantes seleccionadas para emprender este mismo reto.
La presentación de García Durazo busca motivar a los universitarios a transformar su futuro bajo la premisa de que “El mundo es más grande que nuestros límites, y la educación es el puente para cruzarlos”. La cita programada es el próximo 4 de agosto de 2026, a las 11:00 horas, en el Auditorio Docencia 1 “Bladenca Murrieta”.
De acuerdo con la información del cartel oficial, la charla expondrá una vivencia inspiradora que abre fronteras, al precisar que, el éxito de Ximena marca un precedente de excelencia e impulsa a las nuevas generaciones, como el anuncio reciente de tres destacadas alumnas de la UTN lograron también su pase al Programa de Movilidad Estudiantil en Taiwán tras superar un riguroso proceso de evaluación estatal.
Las seleccionadas son Elisa María Haro Verdugo y Paulina Cervantes Ornelas, de la carrera de Tecnologías de la Información, junto a Xiara Gabriela Alcántar Dórame, de Ingeniería Mecatrónica, las cuales, forman parte de un selecto grupo de 30 estudiantes sonorenses listos para una inmersión en la vanguardia tecnológica.
Ximena Yuneth García Durazo compartió a su regreso que, durante un periodo de 10 meses, tuvo la oportunidad de fortalecer sus conocimientos en áreas estratégicas en semiconductores, electromovilidad, automatización y energías limpias.
Con esta representación, Nogales reafirma su posición como semillero de talento competitivo y la comunidad de la UTN celebra a sus alumnas, pues este logro refleja la calidad educativa de la institución y demuestra de forma tangible que la dedicación de la juventud nogalense traspasa fronteras.