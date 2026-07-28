UTN invita a conocer la experiencia de Ximena García tras su movilidad en Taiwán

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La estudiante compartirá el próximo 4 de agosto su experiencia académica en Asia, con el objetivo de inspirar a más universitarios a participar en programas internacionales de formación

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/07/2026 03:49 PM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 03:51 PM.