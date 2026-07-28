Vinculan a proceso a presunto homicida en Nogales por crimen de 2023

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La Fiscalía de Sonora informó que un hombre fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por su probable participación en el homicidio de una persona registrado en abril de 2023 en Nogales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 10:51 AM.
En Nogales y editada el 28/07/2026 11:07 AM.