Vinculan a proceso a presunto homicida en Nogales por crimen de 2023

Luego e agredir a una persona con un arma de fuego quitándole la vida en la colonia Bella Vista en el mes de abril del 2023 en Nogales, Sonora, un presunto homicida fue detenido y vinculado a proceso quedando en prisión preventiva.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES ), informó que obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Michel "N", de 34 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, con las calificativas de ventaja, por superar a la víctima mediante el empleo de un arma de fuego y por la intervención de más de dos personas en la comisión del hecho delictivo, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Jesús Antonio "N", hecho registrado en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los actos de investigación, los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2023, aproximadamente a las 22:30 horas, en un predio baldío ubicado al final de la calle Ónavas, en la colonia Bella Vista.
Las indagatorias establecen que el ahora imputado presuntamente arribó al lugar acompañado de tres personas más, a bordo de dos vehículos, trasladando a la víctima, quien se encontraba privada de su libertad y con las manos atadas; una vez en el sitio, la víctima fue obligada a hincarse y presuntamente agredida físicamente.
Posteriormente, Manuel Michel "N" habría accionado un arma de fuego en contra de la cabeza de la víctima, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata.
Durante la audiencia inicial, celebrada con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación y el Juez resolvió vincularlo a proceso, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada.