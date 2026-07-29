Angélica Burgos fortalece la red de Mujeres al 100 con reuniones en colonias de Nogales

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La coordinadora del proyecto sostuvo un encuentro con vecinas de Cumbres del Mediterráneo para conocer sus necesidades e invitarlas a integrarse a la organización

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 03:27 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 03:29 PM.