Angélica Burgos fortalece la red de Mujeres al 100 con reuniones en colonias de Nogales

Como parte de programa de acercamiento con los vecinos en las colonias, la organización Mujeres al 100 promueve los servicios y programas de apoyo a la comunidad nogalense.
La coordinadora del proyecto en Nogales, Angélica Burgos, sostuvo una reunión con las residentes de Cumbres del Mediterráneo a invitación de la señora Margarita Berrelleza a quien agradeció su disposición de abrir las puertas de su hogar.
Con estas reuniones promovemos el acercamiento con las mujeres en las colonias...pasamos un rato de convivencia con ellas para conocer de primera mano, las necesidades de sus colonias, de sus vecinos y buscar soluciones en conjunto, explicó.
Además de involucrarse en las actividades que se llevan a cabo de manera permanente, destacó, con campañas de orientación y asesorías para el empoderamiento de las mujeres.
En la medida que las señoras, jóvenes adolescentes, madres jefas de familia y personas de la tercera edad se integren a esta red...se estará fortaleciendo la comunidad y al mismo tiempo, a sus familias, añadió.