Angélica Burgos mantiene entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias

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La coordinadora de Mujeres al 100 informó que continúan los recorridos en colonias de la ciudad para detectar necesidades y distribuir alimentos, artículos de limpieza, ropa, muebles y productos de higiene

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 01:07 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 01:10 PM.