Angélica Burgos mantiene entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias

El equipo de trabajo de Mujeres al 100, sigue realizando recorridos y levantamiento de las necesidades en las familias que sufrieron daños en sus viviendas en las colonias de la ciudad.
La coordinadora en Nogales de la organización Angélica Burgos, informó de la entrega de artículos de limpieza general, paquetes de higiene personal, ropa en buen estado, muebles y alimentos en la colonia Lomas de Nogales.
Al centro de acopio en las oficinas de Mujeres al 100...siguen llegando las donaciones de la ciudadanía, las cuales estamos canalizando a las familias que resultaron damnificadas en las pasadas lluvias, explicó.
Angélica Burgos reconoció el respaldo de la agrupación Mujeres Empresarias de Nogales presidida por Iliana Salazar, del Comité de Jóvenes al 100 a cargo de Alejandra Velázquez, y de la Red Juventud Sindical al frente de Kevin Montoya, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Como también de la colaboración y disposición de las mujeres del grupo Atrevidas Off Road 4x4 de Nogales, presididas por Dulce Duarte quienes han colaborado activamente en esta labor.
Seguimos con los recorridos detectando las necesidades de las familias...con el fin de canalizar las donaciones y aportaciones hechas por la ciudadanía en el centro de acopio de Mujeres al 100, manifestó.