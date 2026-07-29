Aseguran más de 600 dosis de droga y un arma en operativos en Nogales

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Elementos de la Policía Estatal, Municipal, AMIC y autoridades federales decomisaron narcóticos, un arma de fuego y cartuchos en acciones realizadas en la colonia Colosio y una zona industrial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 04:02 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:04 PM.