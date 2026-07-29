Aseguran más de 600 dosis de droga y un arma en operativos en Nogales

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública lograron el aseguramiento de cientos de dosis de drogas y un arma de fuego, durante operatividades realizadas en la colonia Colosio y otros sectores de esta frontera de Nogales, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.
El reporte oficial detalla que fue una coordinación estrecha entre Policía Estatal, Municipal y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), suscitada en la colonia Luis Donaldo Colosio donde aseguraron 495 envoltorios con hierba verde, además de un arma de fuego calibre .9mm, ocho cartuchos y un cargador.
Se informó también que, en una zona Industrial, dichas autoridades en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal aseguraron 138 envoltorios de una sustancia ilícita, de los cuales 88 fueron con hierba verde y el resto con metanfetamina.
La PESP dio a conocer que el narcótico asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público; mientras tanto, la colaboración operativa de seguridad se mantiene en el municipio fronterizo para combatir el delito y atender la denuncia ciudadana.