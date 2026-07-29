Bomberos alertan por fugas de gas y piden no llenar al máximo los cilindros

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Nogales atendieron un reporte de alta prioridad tras registrarse una fuga de gas en una vivienda ubicada en el bulevar del Ensueño. Para evitar una tragedia, el equipo de emergencias retiró el cilindro sobrepresurizado del domicilio y lo trasladó hacia una zona despoblada al final del mismo bulevar, donde realizaron maniobras controladas para liberar el producto y reducir la presión de manera segura.
El bombero de línea, Arturo Macías, explicó que este tipo de incidentes se vuelven una prioridad inmediata para la corporación, ya que la combinación de las altas temperaturas y el llenado excesivo de los cilindros genera una acumulación peligrosa de presión en su interior. Esto provoca que las válvulas de seguridad se activen y liberen el gas, lo que representa un riesgo inminente de incendio si el gas encuentra un punto de ignición.
Lo primero que tratamos de hacer es retirar el tambo del domicilio para evitar una tragedia, un incendio del tambo que se propague a la casa, detalló Macías mientras sus compañeros realizaban las maniobras de desfogue en el área despoblada.
Aunque la incidencia de estas emergencias ha disminuido ligeramente con la llegada de las lluvias, el bombero Macías señaló que durante las semanas previas llegaron a registrar entre 10 y 15 llamados semanales exclusivamente por fugas de gas.
Ante esta situación, emitió una recomendación crucial a la ciudadanía: evitar llenar los cilindros de gas al máximo de su capacidad. Las gaseras, por un interés comercial, suelen sugerir el llenado total del tanque; sin embargo, por seguridad, se sugiere pedir una cantidad menor, por ejemplo, 150 pesos en lugar de 200 en los tambos chicos, para dejar un margen que permita la expansión del gas durante los días calurosos y evitar así que la válvula colapse.