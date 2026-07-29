Bomberos alertan por fugas de gas y piden no llenar al máximo los cilindros

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La corporación atendió una emergencia por un tanque sobrepresurizado en el bulevar del Ensueño y exhortó a la población a dejar margen de capacidad para evitar fugas e incendios durante la temporada de calor

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/07/2026 04:25 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:27 PM.