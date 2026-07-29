Club Los Compadres recauda fondos para representar a Sonora en campeonato nacional

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Padres de familia y jugadores venden botellas de agua en Nogales para reunir recursos y asistir a la Copa Azteca de básquetbol, que se celebrará en Guadalajara del 5 al 9 de agosto

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/07/2026 03:57 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:00 PM.