Club Los Compadres recauda fondos para representar a Sonora en campeonato nacional

Padres de familia y menores miembros del club deportivo Los Compadres en Nogales, Sonora, intercambian botellas con agua por una moneda con el fin de obtener recursos y poder acudir al campeonato nacional “Copa Azteca” de básquet bol que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara el próximo mes de agosto.
Con la ayuda de cartulinas y una hielera llena con botellas de agua los entusiastas solicitan el apoyo sobre la avenida Plutarco Elías final a pocos metros de la garita Dennis DeConcini, asegurando que los nogalenses les han brindado mucho apoyo.
La madre de familia y coordinadora de esta actividad Yajaira Hermosillo, explicó su presencia en la zona y dio a conocer los logros deportivos del club.
Así es nuestro objetivo es tener recursos, agarrar recursos para llevar a los niños a un nacional, que es la Copa Azteca en la ciudad de Guadalajara. Los niños van representando Nogales, Sonora, más bien al estado de Sonora, con la categoría 2015-2016 del Club Compadres.
Estamos vendiendo aguas frescas con lo que nos guste apoyar, 10 pesos, lo que nos gusten cooperar, muchos nos han apoyado sin agarrarnos el agua y es todo. Aquí estamos para servirles y vendiendo aguas para recaudar los fondos de los viáticos.
En sí, una meta no tenemos, porque es apoyo nada más, con lo que gusta cooperar, no es de 20 pesos, no es con lo que gusta cooperar y ya de pesito en pesito se va llenando el cantarito, para lograr el objetivo.
Estamos vendiendo aguas frescas con lo que nos guste apoyar, 10 pesos, lo que nos gusten cooperar, muchos nos han apoyado sin agarrarnos el agua y es todo. Aquí estamos para servirles y vendiendo aguas para recaudar los fondos de los viáticos.
En sí, una meta no tenemos, porque es apoyo nada más, con lo que gusta cooperar, no es de 20 pesos, no es con lo que gusta cooperar y ya de pesito en pesito se va llenando el cantarito, para lograr el objetivo.
Muy bien, muchas gracias a la gente, a los taxistas, sobre todo, mucho apoyo al gobierno por los permisos que nos otorga para hacer esta actividad.
El Club Compadres está en Chulavista, por el Boulevard En Sueños, ahí está el club, acaba de llegar campeón del torneo elite en Monterrey y las niñas en la Copa Azteca en Tijuana, que les tocó a ellas, llegaron campeonas del Estado de Sonora invictas, las niñas del 2013 del Club Compadres.
El Club Compadres está en Chulavista, por el Boulevard En Sueños, ahí está el club, acaba de llegar campeón del torneo elite en Monterrey y las niñas en la Copa Azteca en Tijuana, que les tocó a ellas, llegaron campeonas del Estado de Sonora invictas, las niñas del 2013 del Club Compadres.
Para esto se juntan los papás a hacer diferentes actividades, ya hicimos hamburguesadas y la venta de aguas y así estamos recaudando, nosotros hoy estaremos vendiendo hoy y el viernes aguas y el torneo es desde el 5 de agosto al 9 de agosto en la ciudad de Guadalajara, Copa Azteca. Los invitamos a que los sigan apoyando con lo que gusta cooperar para que los niños sigan realizando sus sueños.