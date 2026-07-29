Concluyen escalinata que mejora acceso y seguridad en la colonia Empalme

En respuesta a las necesidades de la ciudadanía, el Ayuntamiento de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, concluyó la construcción de una escalinata en la calle Frontera, de la colonia Empalme, obra que mejorará la movilidad y brindará mayor seguridad a las familias del sector.
Durante un recorrido de supervisión, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Jorge Medina Esqueda, acompañado por la regidora Olga Lidya Cabrera Altamirano y vecinos de la colonia, verificó la conclusión de los trabajos, los cuales representan un beneficio directo para las familias que habitan en la zona y para quienes transitan diariamente por este acceso.
Estamos muy contentos de concluir una obra más. Se trata de una escalinata de 20.80 metros de longitud, integrada por 115 escalones, además de la fabricación e instalación de un barandal y la construcción de un dentellón. Esta obra beneficia directamente a diez familias y a la comunidad en general, ya que constituye una importante vía de acceso para estudiantes que diariamente se dirigen a la Escuela Primaria Belisario Domínguez, señaló.
Gracias al alcalde, a los ingenieros y a la regidora Olga Lidya por hacer realidad esta obra. Antes era un camino que representaba un riesgo constante de caídas para todos, especialmente para las niñas y los niños que acuden a la escuela. Hoy contamos con un acceso digno y seguro, por lo que agradecemos al Gobierno Municipal por atender una necesidad tan importante para nuestra colonia, manifestó.
Asimismo, reconoció el respaldo del Cabildo, de la Secretaría del Ayuntamiento y de la Tesorería Municipal, instancias que han contribuido a hacer posible la ejecución de obras que responden a las principales necesidades de las familias nogalenses.