Concluyen escalinata que mejora acceso y seguridad en la colonia Empalme

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El Gobierno de Nogales finalizó la construcción de una escalinata de 115 escalones en la calle Frontera, obra que beneficia a familias del sector y a estudiantes de la primaria Belisario Domínguez

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 03:32 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 03:35 PM.