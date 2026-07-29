Detienen a joven que caminaba con un cuchillo por el Centro de Nogales

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El sujeto fue arrestado por la Policía Municipal tras ser reportado por comerciantes y peatones cuando portaba un arma blanca frente a un negocio sobre la avenida Álvaro Obregón

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 04:12 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:14 PM.