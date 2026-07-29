Detienen a joven que caminaba con un cuchillo por el Centro de Nogales

Una persona que deambulaba por calles del Centro de Nogales, Sonora con un cuchillo en la mano causando temor entre los comerciantes y transeúntes fue detenido por la policía municipal.
El reporte policial detalla que alrededor de las 12:34 horas se informó al 911 sobre la presencia de una persona armada en la vía pública frente al negocio La Parisina.
Elementos de seguridad pública se trasladaron al sitio sobre la avenida Álvaro Obregón donde a la altura de dicho negocio observaron al sujeto descrito, el cual portaba el arma en su mano.
El reporte detalla que al mirar a los uniformados el hombre comenzó a huir corriendo por lo que fue perseguido hasta la calle Abelardo donde fue retenido, ordenándole que tirara el arma.
Finalmente, el de nombre Misael "N" de 19 años, fue sometido y puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito.