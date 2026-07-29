Participantes del Heptatlón conocen la labor del Ejército en la 45 Zona Militar

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Niñas, niños y jóvenes del Campamento de Verano de Seguridad Pública realizaron una visita guiada a las instalaciones militares como parte de las actividades de formación y acercamiento con las corporaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 03:43 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 03:45 PM.