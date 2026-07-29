Participantes del Heptatlón conocen la labor del Ejército en la 45 Zona Militar

Con el objetivo de ampliar los conocimientos de niñas, niños y jóvenes, así como fortalecer su acercamiento con las instituciones de seguridad, integrantes del Campamento de Verano Heptatlón de Seguridad Pública realizaron una visita guiada a las instalaciones de la 45 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Melissa Encinas Romero, subdirectora de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública en Nogales, Sonora, recordó que el Campamento de Verano 2026 inició el pasado 20 de julio, bajo la coordinación de Francisco Cota Soto.
Como parte de las actividades programadas, las y los participantes visitan diversas instituciones de seguridad y atención a emergencias, entre ellas la 45 Zona Militar, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja y Seguridad Pública.
Nuestro objetivo es que las niñas, los niños, los jóvenes y los padres de familia que los acompañan conozcan la labor que desempeñan los integrantes del Ejército, así como el equipo, los instrumentos y el armamento que utilizan, además de su capacidad de respuesta y del trabajo diario que realizan. Todo este aprendizaje puede despertar el interés por formar parte de alguna institución o corporación de seguridad o de atención a emergencias, expresó.
Sin duda, es de gran importancia mantener una colaboración permanente entre las diferentes dependencias dedicadas a la prevención del delito y la atención de emergencias. Este trabajo conjunto permite ofrecer a niñas, niños y jóvenes actividades formativas y recreativas para que aprovechen su tiempo de manera positiva, como las que actualmente se desarrollan en los distintos cursos y campamentos de verano, concluyó.