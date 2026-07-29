Persisten ingresos a embovedados de Nogales pese al riesgo de muerte por lluvias

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Autoridades reforzarán la vigilancia con cámaras y mantienen operativos de rescate para evitar que personas permanezcan en los ductos durante la temporada de precipitaciones

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/07/2026 04:17 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:20 PM.