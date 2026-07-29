Persisten ingresos a embovedados de Nogales pese al riesgo de muerte por lluvias

A pesar del peligro conocido que representa mantenerse dentro de los embovedados de Nogales, Sonora en esta temporada de lluvias hombres y mujeres residentes de esta frontera e incluso del vecino país siguen internándose en los ductos subterráneos.
Esta práctica recientemente cobró la vida de dos personas un hombre y una mujer residentes de Nogales, Sonora, de quienes sus cuerpos fueron localizados tras intensas jornadas de búsqueda del lado americano a 20 kilómetros al norte de Arizona sobre el río Santa Cruz.
El Gobierno de esta ciudad ha mencionado algunas acciones que realizan las autoridades preventivas y cuerpos de rescate durante las lluvias en las que acuden a las entradas de estos embovedados para sacar a las personas y animales que se encuentran en el lugar.
Acciones que resultan insuficientes para evitar la estadía de personas con problemas de adicciones dentro de estos ductos subterráneos.
Por su parte el Secretario del Ayuntamiento dio a conocer información sobre acciones que llevaran a cabo para tratar de controlar esta situación.
Las medidas que hemos adoptado desde Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil, ha sido manejar un protocolo permanente cuando hay amenaza de lluvia, de hacer un recorrido y una inspección de las entradas de los embovedados que tenemos en la ciudad.
En este caso particular, se han inspeccionado lo que son las bocas de tormenta de los embovedados y en alguno de ellos rescatamos a 14 personas y 7 perros. En la siguiente ocasión rescatamos a 8 personas y un perrito que andaba ahí con ellos. Entonces es muy importante de hecho llevar a cabo este protocolo de manera permanente.
Sin embargo, no podemos garantizar ingresar con el personal de bomberos, de seguridad pública y de protección civil a este lugar donde las personas a veces se meten dentro de los embovedados porque podríamos poner en riesgo también la vida de nuestros equipos de emergencia, entramos hasta un lugar prudente, se mide la oxigenación que existe en el interior del embovedado y tratamos de transitar hacia lo mayormente posible para proteger a estas personas.
En este caso particular, se han inspeccionado lo que son las bocas de tormenta de los embovedados y en alguno de ellos rescatamos a 14 personas y 7 perros. En la siguiente ocasión rescatamos a 8 personas y un perrito que andaba ahí con ellos. Entonces es muy importante de hecho llevar a cabo este protocolo de manera permanente.
Sin embargo, no podemos garantizar ingresar con el personal de bomberos, de seguridad pública y de protección civil a este lugar donde las personas a veces se meten dentro de los embovedados porque podríamos poner en riesgo también la vida de nuestros equipos de emergencia, entramos hasta un lugar prudente, se mide la oxigenación que existe en el interior del embovedado y tratamos de transitar hacia lo mayormente posible para proteger a estas personas.
También el presidente municipal, el ingeniero Juan Francisco Gil, el día lunes instruyó al área de innovación para que lleve a cabo la colocación de algunas cámaras en algunos lugares específicos para poder monitorear desde el exterior el ingreso de personas y poder de esta manera también prevenir si tenemos un histórico de una o dos horas previas o tres horas previas al inicio de una lluvia, poder cuantificar si alguien ingresó y no lo hemos sacado del interior del embovedado.