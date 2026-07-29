Preparatoria Municipal alista sus planteles para el regreso a clases en Nogales

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La institución realiza trabajos de mantenimiento, pintura y rehabilitación en las extensiones La Mesa y Colosio para recibir a los estudiantes el próximo 10 de agosto

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/07/2026 04:30 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:33 PM.