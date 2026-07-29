Preparatoria Municipal alista sus planteles para el regreso a clases en Nogales

La Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, bajo la dirección general de la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, mantiene en marcha las labores de mantenimiento en las instalaciones de la extensión La Mesa, como parte del programa anual de conservación escolar durante el receso vacacional en Nogales, Sonora.
En los detalles de las mejoras en el plantel, la directora informó que tienen el propósito de garantizar un entorno digno y funcional para el próximo cuatrimestre escolar que inicia el 10 de agosto, por lo que coordinan diversas acciones de mejora en el recinto.
Entre las labores principales destacan la aplicación de pintura como parte de la renovación de la imagen en aulas y diversas áreas comunes de la institución, así como el mantenimiento general de reparación y acondicionamiento preventivo del inmueble para asegurar espacios en condiciones óptimas para la recepción de sus estudiantes.
Gutiérrez Gómez refrendó el compromiso con la comunidad estudiantil y con acciones como esta, reafirman su visión con la calidad docente y el bienestar de jóvenes nogalenses, con la premisa de contar con instalaciones seguras y adecuadas desde el primer día del regreso a clases.
El objetivo es mantener los espacios en buenas condiciones para recibir a nuestra comunidad estudiantil muy pronto, señaló la directiva de la institución, al precisar que esas acciones de servicio a la infraestructura también se llevan a cabo en el plantel Colosio.