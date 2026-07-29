Salud Sonora llama a eliminar criaderos de mosquitos para prevenir el dengue

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La Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener patios limpios y libres de agua estancada, al señalar que la participación ciudadana es clave para frenar la reproducción del mosquito transmisor

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 29/07/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:42 PM.