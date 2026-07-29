Salud Sonora llama a eliminar criaderos de mosquitos para prevenir el dengue

Con el propósito de disminuir situaciones de riesgo a la proliferación del mosco transmisor del dengue, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), reiteró el llamado urgente a la ciudadanía para sumarse a las labores de prevención mediante la limpieza de patios y la eliminación de cualquier objeto capaz de almacenar agua, elemento indispensable para el ciclo de reproducción del mosquito Aedes aegypti.
A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal advirtió que la medida más eficaz para combatir el dengue está en los hogares de las familias sonorenses, al precisar que, objetos cotidianos o en desuso, como un vaso desechable, una tapa de botella, cubetas, macetas o llantas, pueden convertirse en criaderos si acumulan agua.
Desde la importancia de cortar el ciclo del mosquito, el Subsecretario de Servicios de Salud a la Persona, Jorge Laureano, enfatizó que cualquier recipiente con la capacidad de retener incluso pequeñas cantidades de agua funciona como una “camita o cunita” para la hembra del mosquito.
La hembra del mosquito identifica una posibilidad, llega a colocar sus huevecillos y, como no lo tiramos, no lo tallamos, no lo limpiamos o no lo tapamos, cumple su ciclo, eclosiona, sale la larva, la pupa y comenzamos a tener mosquitos adultos, explicó el doctor Laureano.
La Secretaría de Salud Pública recordó que las jornadas de fumigación son necesarias para eliminar al mosquito en su etapa adulta, pero no destruyen los huevecillos ni las larvas que se encuentran en los estanques o recipientes. Por ello, la colaboración ciudadana mediante el descacharre y la limpieza es imprescindible para frenar la proliferación del vector desde su raíz.
La dependencia estatal reiteró que la prevención es un trabajo conjunto y que mantener los patios limpios y libres de agua estancada es la principal defensa de la comunidad sonorense contra el dengue.