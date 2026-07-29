Vinculan a proceso a mujer acusada de privar de la libertad a su amiga en Nogales

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La FGJES informó que Grey Fernanda "N" permanecerá en prisión preventiva por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad agravada de una joven de 21 años

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 04:07 PM.
En Nogales y editada el 29/07/2026 04:10 PM.