Vinculan a proceso a mujer acusada de privar de la libertad a su amiga en Nogales

Una mujer que amagó y agredió físicamente a su amiga a quien privo de su libertad el pasado mes de mayo con ayuda de un sujeto fue detenida por la AMIC Nogales y vinculada a proceso, quedando en prisión preventiva.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Grey Fernanda "N", de 34 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada, derivado de una orden de aprehensión ejecutada por autoridades investigadoras en Nogales.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos materia de la imputación se registraron el día 30 de mayo de 2026, alrededor de las 10:00 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Rosarito, en Nogales, Sonora, donde la víctima, una joven de 21 años de edad, se encontraba en compañía de la imputada.
La investigación establece que, en dicho lugar, la imputada presuntamente inició una discusión con la víctima, para posteriormente, con la intervención de una persona del sexo masculino, someterla, inmovilizarla mediante ataduras y ejercer actos de violencia física en diversas partes de su cuerpo, manteniéndola privada de su libertad hasta aproximadamente las 19:00 horas del mismo día.
Se estableció que, al momento de liberarla, la víctima fue presuntamente amenazada para evitar que denunciara los hechos, bajo la advertencia de atentar contra su vida.Como medida cautelar, el Juez vinculó a proceso e impuso a la imputada prisión preventiva justificada, en tanto continúan las etapas correspondientes del proceso penal.