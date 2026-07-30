Archivos ordenados fortalecen la transparencia y garantizan el acceso a la información en Nogales

El ordenamiento y la homologación de los sistemas documentales en el Ayuntamiento de Nogales representan una herramienta indispensable para garantizar el derecho a la información pública, por lo que la coordinadora de Archivos, Liliana Toledo Guzman, explicó que el municipio trabaja bajo dos vertientes fundamentales, la preservación histórica y la organización técnica de los documentos de trámite y concentración, vigentes de la administración local.
Mencionó, en el Archivo Histórico, se ha realizado una intensa labor de vinculación y difusión cultural con la comunidad a través de programas que fomentan la identidad regional y las humanidades, dentro de las cuales destacó las conferencias impartidas por cineastas reconocidos a nivel internacional, las colaboraciones digitales con museos regionales y las alianzas como la que se tiene con el Colegio de la Frontera Norte.
Sobre el área de trámite y concentración, la experta indicó, se trabaja en un cuadro de clasificación archivística, que se trata de una fase técnica que permite identificar de manera detallada las funciones de cada unidad administrativa del Ayuntamiento, con el objetivo de construir un sistema único que homologue la organización de todos los documentos públicos vigentes para beneficio de la población.
Para el ciudadano significa acceso a la información, básicamente. De hecho, el trabajo de archivo y la ley general de archivos surgió precisamente sí por una demanda archivística. Los archivistas en México llevan décadas luchando por esta ley, que suena muy abstracto el por qué la necesidad de tener una ley de esta naturaleza, pero también hubo un argumento que es un derecho humano, básicamente que es el derecho a la información. Los expedientes médicos, por ejemplo, son ahora reconocidos como del usuario. Cuando hace 20, 30 años un expediente médico era del hospital y no te lo podían prestar, la gente batallaba mucho con ese tipo de situaciones. Estamos hablando del derecho que tiene el ciudadano de utilizar los documentos que se producen con recursos públicos. Entonces, trabajamos mucho en las áreas coordinadoras de archivo con los marcos legales y normativos de transparencia, comentó Toledo.
Todo este tipo de querellas pasan por documentos, ni se diga los temas penales en los que desafortunadamente a veces nos tenemos que involucrar. Entonces, tener archivos organizados no solo facilita la transparencia y el acceso a la información, sino también que posibilita que muchos trámites que impactan en la vida diaria, desde asuntos médicos, legales, judiciales, de tierras, de predios, puedan resolverse gracias a que en el Ayuntamiento se conservan los archivos en buen estado y organizados, manifestó.