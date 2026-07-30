Archivos ordenados fortalecen la transparencia y garantizan el acceso a la información en Nogales

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La Coordinación de Archivos del Ayuntamiento trabaja en la homologación de los sistemas documentales y en la preservación del Archivo Histórico, con el objetivo de facilitar el acceso a la información pública, brindar certeza jurídica a la ciudadanía y fortalecer la memoria histórica del municipio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/07/2026 03:07 PM.
En Nogales y editada el 30/07/2026 03:09 PM.