Atropellan y prensan a peatón contra una barda; queda grave en Nogales

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Un hombre de 30 años resultó con lesiones que ponen en riesgo su vida luego de ser atropellado y prensado contra un muro por una camioneta en la colonia La Granja; el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/07/2026 04:46 PM.
En Nogales y editada el 30/07/2026 04:48 PM.