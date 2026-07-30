Atropellan y prensan a peatón contra una barda; queda grave en Nogales

Una persona fue internada en el Hospital del Seguro Social con lesiones que ponen en riesgo su vida luego de ser atropellado y prensado por un vehículo cuando caminaba por la calle Bustamante en la colonia La Granja en Nogales, Sonora.
El reporte de tránsito municipal detalla que siendo las 06:43 horas agentes de vialidad fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán a la calle Bustamante de la colonia La Granja, donde reportaban un accidente de tránsito, donde se involucraba a una persona atropellada y gravemente lesionada.
Al estar constituidos en el lugar observaron un vehículo tipo vagoneta de la marca Nissan Pathfinder modelo 2000, de color negro el cual se encontraba impactado contra un muro perimetral y tendida sobre el piso una persona del sexo masculino con lesiones visibles en la cabeza y pierna con fracturas.
Por lo que de inmediato solicitaron la presencia de los paramédicos de Cruz Roja quienes al llegar trasladaron al de nombre Ramón A. de 30 años al Hospital General Zona 5 de la colonia Siglo XXI, no sin antes manifestar que el conductor de la vagoneta se le fue encima, aplastándolo contra la barda.
Ante el señalamiento los agentes procedieron a la detención de quien dijo llamarse Martín A. "N" de 30 años de edad, el cual fue trasladado al Centro de Atención Temprana con detenido donde se ordenó quedara a disposición de un Ministerio Público junto con el vehículo para el deslinde de responsabilidades.
Se informó que el lesionado fue certificado con lesiones qué tardan más de 15 días en sanar y si ponen en riesgo la vida.