Denuncia anónima lleva a prisión preventiva a hombre armado que viajaba hacia Nogales

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La FGR obtuvo la vinculación a proceso de Armando "N", detenido en Santa Ana con una pistola, tres cargadores y 49 cartuchos tras un operativo derivado de un reporte ciudadano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/07/2026 04:14 PM.
En Nogales y editada el 30/07/2026 04:42 PM.