Denuncia anónima lleva a prisión preventiva a hombre armado que viajaba hacia Nogales

Según un reporte de la FGR fue gracias a una denuncia anónima que una persona armada que manejaba por la carretera Internacional número 15 con destino a la ciudad de Nogales fue detenida en Santa Ana por las autoridades y hoy está vinculada a proceso.
El informe oficial detalla que, como resultado de diversas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, obtuvo de un juez de Control el auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa, contra Armando “N”, detenido por su probable participación en la comisión de un delito violatorio a la ley federal de armas de fuego y explosivos.
El agente del Ministerio Público Federal en Sonora presentó sólidos datos de prueba al juez de control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, quien calificó de legal la detención, dictó vinculación a proceso e impuso prisión preventiva como medida cautelar; además, otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició las indagatorias por la recepción de una denuncia anónima, a través de la cual ciudadanos hicieron del conocimiento de la FGR que en la Carretera Internacional México 15 de Hermosillo hacia Nogales, pasarían personas armadas a bordo de vehículos.
Con la finalidad de corroborar los hechos denunciados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron a inmediaciones del kilómetro 159+500, de la Carretera Internacional México 15, tramo Hermosillo-Santa Ana, en el municipio de Santa Ana, donde detuvieron la marcha de un vehículo.
Al momento de hacer una revisión al conductor de nombre Armando “N”, los elementos policiacos le aseguraron un arma de fuego tipo pistola, tres cargadores para arma de fuego y 49 cartuchos para arma de fuego, por lo que fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Federal con los resultados antes mencionados.