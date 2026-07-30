Invitan a curso de verano gratuito en La Mesa para alejar a niños y jóvenes del sedentarismo

La próxima a convertirse en parroquia de San José Sánchez del Río o San Joselito de la zona de la colonia La Mesa al sur de Nogales, Sonora, tendrá en este 2026 su ya tradicional curso de verano gratuito, el cual se llevará a cabo a partir del próximo lunes 3 de agosto, en donde se busca brindar un espacio seguro para que los niños y jóvenes aprovechen su periodo vacacional realizando diversas actividades de provecho y esparcimiento.
El padre Edgardo Gámez, responsable de este espacio mencionó que, durante estas dos semanas, los jóvenes asistentes podrán participar en dinámicas enfocadas en el deporte, las manualidades y las disciplinas artísticas, por lo que la invitación se encuentra abierta no solo para los residentes del sector, sino para todas las familias de la frontera que busquen integrar a sus hijos en un ambiente de sana convivencia.
Pues es precisamente eso, que los muchachos pues estén ocupando su tiempo en cosas productivas, en cosas divertidas, en cosas que los ayuden a crecer, ese es el objetivo principal, que nuestros muchachos tengan esas opciones, esas actividades que los ayudan a crecer y pues sabemos que aquí en la comunidad de la Mesa pues a veces faltan estos espacios y por eso la comunidad, nuestra comunidad quiere ofrecer esos servicios de pues que se diviertan, que aprendan, que crezcan y que aprovechen sobre todo este tiempo de vacaciones, mencionó el padre Gámez.
Así es, no nos hemos querido dar cuenta de que así como los medios de comunicación no sirven, también a veces dañan mucho a nuestros niños porque quieren estar todo el tiempo en los medios, en las redes sociales y al fin y al cabo eso pues los va haciendo en cierto grado antisociales o les va afectando en cierto grado, por eso queremos proponer a la comunidad y ya le hemos propuesto otros años estas actividades con nuestros muchachos, porque sobre todo es mantenerlos siempre con su mente ocupada, siempre teniendo y dándoles posibilidades para crecer, indicó.