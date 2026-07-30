Invitan a curso de verano gratuito en La Mesa para alejar a niños y jóvenes del sedentarismo

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La comunidad de San José Sánchez del Río ofrecerá del 3 de agosto un curso con actividades deportivas, artísticas y recreativas para fomentar la sana convivencia y el aprovechamiento del periodo vacacional

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/07/2026 02:59 PM.
En Nogales y editada el 30/07/2026 03:05 PM.