Invitan a jornada gratuita de esterilización para perros y gatos en la colonia Colosio

Con el propósito de promover el cuidado responsable de los animales de compañía y contribuir al control de la población canina y felina, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, invita a la ciudadanía a participar en la próxima Jornada de Esterilización Canina y Felina.
La actividad será organizada por la Dirección de Salud Municipal, a través del Centro de Atención y Bienestar Animal, y se llevará a cabo el domingo 2 de agosto, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en las instalaciones del Jardín de Niños Sonora, ubicado en calle Mojaves número 19, colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta.
La titular del Centro de Atención y Bienestar Animal, Cindy Torres Rivera, explicó que estas jornadas permiten acercar servicios esenciales a las colonias y brindar a las familias una alternativa accesible para proteger la salud de sus mascotas.
Invitamos a las familias de la colonia Colosio y de los sectores cercanos a aprovechar esta jornada. La esterilización es una acción responsable que ayuda a prevenir camadas no deseadas, reduce el abandono y contribuye al bienestar de perros y gatos, expresó.
Torres Rivera pidió a las personas interesadas atender las recomendaciones establecidas para facilitar el desarrollo seguro y ordenado de los procedimientos.
Es muy importante que las mascotas cumplan con los requisitos, ya que esto permite protegerlas antes, durante y después de la intervención. Nuestro personal estará preparado para orientar a las familias y brindarles la atención correspondiente, señaló.