Invitan a jornada gratuita de esterilización para perros y gatos en la colonia Colosio

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El Gobierno de Nogales realizará la campaña el próximo 2 de agosto en el Jardín de Niños Sonora, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y controlar la población canina y felina

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/07/2026 12:15 PM.
En Nogales y editada el 30/07/2026 12:25 PM.