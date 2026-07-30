Red de ayuda binacional asiste a familias afectadas por lluvias en Nogales

Una red de apoyo entre organismos civiles y fundaciones transfronterizas se activó en Nogales, Sonora para brindar asistencia humanitaria a las familias afectadas por las últimas lluvias, por lo que el Banco de Alimentos en Nogales, forma parte integral de una iniciativa junto a organizaciones de México y Estados Unidos, para concentrar y agilizar la entrega de recursos.
Yomara Jacquez, directora de esta institución de ayuda, mencionó este plan se vislumbró como una forma de recaudación internacional respaldada por organizaciones de Arizona y Sonora, para evitar en primera el duplicar apoyos, por lo que el banco mantiene una estrecha comunicación con la dirección de Bienestar Social, para compartir diagnósticos y asegurar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.
Sí, así es, estamos trabajando en conjunto con la FESAC, Capítulo Nogales, quienes se acercaron a nosotros para saber si podían colaborar de alguna manera, se lanzó una campaña de recaudación de fondos a través de la BCA, la Fundación Diana Laura Rojas y otras fundaciones de Arizona, para que pudiéramos nosotros tener los recursos necesarios para poder entregar alimentos y artículos de higiene personal, o incluso en algunos casos abanicos o colchones. Justo ayer se acaba de hacer la primera donación y esperamos estar ahí trabajando en conjunto, de hecho, hemos estado platicando con Bienestar Social Nogales como para tener bien diagnosticadas, identificadas cuáles familias son las que requieren el apoyo y no duplicar, sobre todo, que ya se les haya entregado algún apoyo y que nosotros lo dupliquemos con estos apoyos que estamos recibiendo, comentó Jacquez.
Pues somos una institución sin fines de lucro que ayudamos a las familias que viven en situación de pobreza, pobreza alimentaria o que enfrentan alguna vulnerabilidad con la entrega de paquetes alimenticios mensuales. Tenemos alrededor de 19 comunidades, nos hemos extendido ahorita afuera de la ciudad, estamos atendiendo a Santana, Magdalena, Ímuris y algunas otras comunidades que están ahí cercanas y pues las que tenemos aquí obviamente en Nogales, Que son colonias pues populares que se ubican en Buenos Aires, Colosio, Flores Magón y algunas otras comunidades, mencionó.