Red de ayuda binacional asiste a familias afectadas por lluvias en Nogales

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El Banco de Alimentos, junto con fundaciones de Sonora y Arizona, coordina una campaña de recaudación para entregar despensas, artículos de higiene y apoyos a las familias afectadas, en coordinación con Bienestar Social para evitar duplicar la ayuda

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/07/2026 02:55 PM.
En Nogales y editada el 30/07/2026 02:59 PM.