Roban acumulador frente al Cecun y herramientas de una bodega en la colonia Solidaridad

Un residente de esta frontera reportó a las autoridades que fue víctima de robo al interior de su vehículo que dejó estacionado frente al Cecum, mientras otro más informó sobre el robo de herramientas en la colonia Colosio en Nogales, Sonora.
El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 08:40 horas agentes municipales acudieron a la plaza Cecun, por la calle Pemex en la colonia Altamira, donde reportaban un robo al interior de un vehículo.
En el lugar se entrevistaron con María G. quien les manifestó que al regresar a su vehículo Ford Five Hundred modelo 2007 de color verde, se percató de que el cofre se encontraba abierto, siendo que al revisar notó que le hacía falta el acumulador, por lo que procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito.
En otro caso dicha autoridad siendo las 09:20 horas se trasladaron a la calle Prolongación Sexta de la colonia Solidaridad, donde reportaban un robo, en un domicilio o bodega.
El de nombre Jonatan E. dijo que momentos antes al despertar se percató que una de las ventanas de una traíla que usa como bodega que tiene en su propiedad se encontraba forzada y dañada la alambrera.
Detalló que al revisar notó que le hacía falta tres rollos de alambre de púas, desconociendo quien o quienes puedan ser los responsables, por lo que le fueron leídos sus derechos como víctima de delito.