Roban acumulador frente al Cecun y herramientas de una bodega en la colonia Solidaridad

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Dos robos fueron reportados a la Policía Municipal de Nogales: delincuentes sustrajeron el acumulador de un vehículo estacionado frente al Cecun y tres rollos de alambre de púas de una bodega, por lo que ambos casos ya son investigados

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/07/2026 04:13 PM.
En Nogales y editada el 30/07/2026 04:14 PM.