Adulto mayor se impacta contra hotel y provoca daños a restaurante y vehículo en Nogales

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El conductor de 63 años aseguró que el acelerador de su automóvil quedó atascado, lo que ocasionó que chocara contra otro vehículo y derribara la pared de cristal del Hotel Plaza Nogales, sin que se reportaran personas lesionadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/07/2026 04:50 PM.
En Nogales y editada el 31/07/2026 04:52 PM.