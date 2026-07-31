Adulto mayor se impacta contra hotel y provoca daños a restaurante y vehículo en Nogales

Un conductor adulto mayor impactó y derribó con su automóvil la pared de cristal del conocido Hotel Plaza Nogales donde ocasionó daños a otro automóvil y ocasionó pánico entre los visitantes y comensales del lugar.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 20:00 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladarán al estacionamiento del dicho hotel donde reportaban un accidente de tránsito.
En el lugar tuvieron a la vista un vehículo Mercury 1998 el cual se encontraba impactado contra la pared del restaurante del hotel y un vehículo Chevrolet Malibu modelo 2017 que presentó daños por choque en la parte delantera derecha.
Los agentes de tránsito se entrevistaron con el responsable de nombre Everardo de 63 años el cual les manifestó que al iniciar la marcha de su vehículo el pedal del acelerador quedó atascado perdiendo el control impactando el Malibu y posterior la pared del restaurante del hotel.
Según el informe oficial el presunto responsable llegó a un acuerdo amistoso con la propietaria del otro vehículo y con el representante del hotel para la reparación de los daños, deslindando al departamento de Tránsito sobre lo sucedido.